Formula 1: Εγκατέλειψαν Σάινθ και Αλόνσο

H γεμάτη αναποδιές σεζόν για τον Κάρλος Σάινθ στο πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίστηκε και στο Grand Prix της Ίμολα.

Για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix, έπειτα από τον αγώνα της Μελβούρνης, ο Κάρλος Σάινθ είδε τον αγώνα να σταματά πολύ νωρίς για τον ίδιο. Μετά την εγκατάλειψη μόλις στο 2ο γύρο στην Αυστραλία, ο Ισπανός οδηγός της Ferrari τέθηκε εκτός αγώνα μόλις στον πρώτο γύρο στην Ιταλία.

Ο Σάινθ είχε επαφή με τη McLaren του Ντανιέλ Ρικάρντο, με αποτέλεσμα η F1-75 να μείνει κολλημένη στην αμμοπαγίδα. Ο Αυστραλός συνέχισε στον αγώνα, όμως από την τελευταία θέση. Πλέον ο Σάινθ βλέπει την απόσταση από την κορυφή να απομακρύνεται και άλλο, λίγα 24ωρα μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Scuderia Ferrari για τις σεζόν 2023 και 2024.

🇪🇸 | Así fue el accidente entre #Sainz y Daniel #Ricciardo.

🇬🇧 | This was the accident between #Sainz and Daniel #Ricciardo. #F1 #Formula1 #ImolaGP🇮🇹 pic.twitter.com/xau7gHSNAw

— PasandoLaMeta (@PasandoLaMeta) April 24, 2022