Final Four: Ένταση στις κερκίδες πριν από τον αγώνα Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στην Etihad Arena

Στιγμές έντασης επικράτησαν το μεσημέρι της Κυριακής (25/5) στις κερκίδες της Etihad Arena στο Άμπου Ντάμπι, περίπου μία ώρα πριν από το τζάμπολ του μικρού τελικού, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο του Final Four της EuroLeague.

Οπαδοί των δύο ομάδων άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστο λόγο, με το «θερμόμετρο» της έντασης να ανεβαίνει. Ευτυχώς, δεν υπήρξε μεγαλύτερη έκταση και το επεισόδιο έληξε.

Το τζάμπολ για τον μικρό τελικό της EuroLeague θα γίνει στις 17:00, με έπαθλο την τρίτη θέση του Final Four.

Tension in the stands between Panathinaikos and Olympiacos fans shortly before the 3rd place game in Abu Dhabi 📍#hoopsforthoughtgr #paobc #paobcgr #olympiacosbc #olympiacos #euroleague #basketball #finalfour #abudhabi pic.twitter.com/5qi1mKxhpU

— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) May 25, 2025