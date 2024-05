Euroleague Final Four 2024: Στον τελικό ο Παναθηναϊκός – «Πάτησε» τη Φενέρ και πάει για το 7ο

Στον τελικό της Euroleague έπειτα από 13 χρόνια επέστρεψε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του κόουτς Εργκίν Αταμάν επικράτησε 73-57 της Φενερμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό της Uber Arena του Βερολίνου και ετοιμάζεται να «ράψει» το 7ο αστέρι.

Στον τελικό της Κυριακής (26/5) θα αντιμετωπίσει το νικητή του έτερου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης (22:15).

Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος των «πρασίνων», που κράτησαν το προβάδισμα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, ήταν ο Ματίας Λεσόρ με double-double (17π., 10ρ.)

