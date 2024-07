Europa League: Με Άγιαξ ή Βοϊβοντίνα ο Παναθηναϊκός αν περάσει την Μπότεφ Πλόβντιβ

Τον νικητή του ζευγαριού Άγιαξ (Ολλανδία)-Βοϊβοντίνα (Σερβία) θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον το «τριφύλλι» ξεπεράσει το «εμπόδιο» της βουλγαρικής Μπότεφ Πλόβντιβ, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (22/7) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 8 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα λάβει χώρα εκτός έδρας στις 15/8.

