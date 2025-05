Euroleague: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός «ναυάγησαν» στον Περσικό Κόλπο – Η παρηγοριά του «μικρού» τελικού και η επόμενη ημέρα

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έφτασαν μια ανάσα από τον μεγάλο τελικό της Euroleague, όμως τα λάθη και η αστοχία τούς στέρησαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι «αιώνιοι» ηττήθηκαν δίκαια από Μονακό και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα στους ημιτελικούς της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα το όνειρο ενός «ελληνικού» τελικού να παραμείνει άπιαστο για ακόμη μία χρονιά.

Η επόμενη μέρα τους φέρνει αντιμέτωπους για πρώτη φορά στον «μικρό τελικό» του Final Four, ένα γεγονός ιστορικό για τις ομάδες μας. Η μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στους δύο ελληνικούς συλλόγους θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Μαΐου 2025, στις 17:00 (Novasports Prime), σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να καθηλώσει τους φιλάθλους εντός και εκτός Ελλάδας, έστω κι αν η διεκδίκηση αφορά την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη ήταν εκείνη που έβαλε «στοπ» στην πορεία του Ολυμπιακού προς τον τελικό. Με ηγέτη τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα του Πριγκιπάτου τον περασμένο Νοέμβριο διαδεχόμενος τον Σάσα Ομπράντοβιτς, οι Μονεγάσκοι παρουσίασαν συνοχή και πάθος, κερδίζοντας δίκαια με 78-68.



Ο «Kill Bill», σε μόλις λίγους μήνες στον πάγκο της Μονακό, όχι μόνο την οδήγησε στην τέταρτη θέση της κανονικής περιόδου με ρεκόρ 21-13, αλλά και στην πρόκριση απέναντι στην Μπαρτσελόνα στα playoffs, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Final Four στην παρθενική του παρουσία ως πρώτος προπονητής. Πρόκειται για ένα επίτευγμα μοναδικό, που υπογραμμίζει τη μετάβαση του παλαίμαχου γκαρντ σε νέο, αλλά ήδη εμβληματικό ρόλο στην ευρωπαϊκή προπονητική σκηνή.



Η ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό δεν σήμανε απλώς τον αποκλεισμό του από τον μεγάλο τελικό, αλλά γέμισε συγκίνηση το στρατόπεδο των Πειραιωτών. Ο Εβάν Φουρνιέ, που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση σκοράροντας 31 πόντους, ξέσπασε σε κλάματα μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο ίδιος είχε σηκώσει στους ώμους του την προσπάθεια του Ολυμπιακού, όμως η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή. Η εικόνα του Βασίλη Σπανούλη να τον πλησιάζει και να τον αγκαλιάζει λίγα λεπτά μετά τη λήξη, αποτέλεσε μια από τις πιο δυνατές στιγμές του Final Four, αποτυπώνοντας το ανθρώπινο πρόσωπο του αθλητισμού και το μεγαλείο του σεβασμού.

An unbelievable effort from @EvanFourmizz who is brought to tears after the defeat

He’s consoled by Spanoulis, an emotional moment at #F4GLORY pic.twitter.com/QtX5XGkMMU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2025