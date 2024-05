Euroleague: O Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ρόλο με ρεπόρτερ – Πήρε συνέντευξη από τον αδερφό του, Κώστα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στον τελικό της EuroLeague για πρώτη φορά μετά από το 2011, επικρατώντας στον ημιτελικό της Φενέρμπαχτσε με 73-57 και περιμένοντας τον αντίπαλό του από τον νικητή του Ολυμπιακός-Ρεάλ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταξίδεψε στη Γερμανία για να δει από κοντά τις προσπάθειες του αδελφού του Κώστα που θέλει να κατακτήσει τον τίτλο της EuroLeague μετά από το δαχτυλίδι στο ΝΒΑ με τους Λέικερς, το 2020.

Our new reporter @Giannis_An34 asking the post-game questions to finalist and his brother @Kostas_ante13 after the Semi-Final 🎙 #F4GLORY pic.twitter.com/MGUsA9DxE7

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024