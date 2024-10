Euroleague, Άλμπα – Παναθηναϊκός 77-87: «Με το δεξί» εκεί που το… σήκωσε

Εκεί όπου «έραψε» πέρυσι το έβδομο ευρωπαϊκό αστέρι του, το Βερολίνο, άρχισε η εφετινή προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της Euroleague για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» δεν αγχώθηκαν ιδιαίτερα απέναντι στην Άλμπα, φτάνοντας στο τελικό 87-77, στην πρεμιέρα της εφετινής κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έπαιξαν όσο… χρειάστηκε απέναντι στους Γερμανούς, κρατώντας από το πρώτο δεκάλεπτο το προβάδισμα και πατώντας… γκάζι όποτε οι γηπεδούχοι έδειχναν τάσεις… ανατροπής, αξιοποιώντας τα αμυντικά κενά του «τριφυλλιού».

Καθοριστικό το ξέσπασμα του Παναθηναϊκού στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, όταν έτρεξε σερί 0-9, γράφοντας το 57-71, όπως και το τρίποντο-μαχαιριά του αρχηγού του, Κώστα Σλούκα, στο 38΄ (75-82), δίνοντας τέλος στα όνειρα των Γερμανών που είχαν μειώσει σε 75-79.

Well, they keep winning in Berlin!@Paobcgr #EveryGameMatters pic.twitter.com/Mysyu2QGPO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2024