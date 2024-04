EuroCup Γυναικών: Έγραψαν ιστορία οι London Lions και η Στέλλα Καλτσίδου – Κατέκτησαν το παρθενικό τους τρόπαιο

Οι London Lions κατέκτησαν το παρθενικό τρόπαιο τους στο EuroCup Γυναικών, σε έναν ιστορικό θρίαμβο που είχε ελληνικό… αντίκτυπο!

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου κάλυψε με το τελικό 81-70 στον δεύτερο τελικό με τη Μπεσίκτας τη διαφορά των επτά πόντων από την ήττα της στον πρώτο (75-68) και έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που κατακτά το τρόπαιο στη διοργάνωση, ενώ η 43χρονη προπονήτρια έγινε η πρώτη Ελληνίδα που οδηγεί στην ευρωπαϊκή κορυφή μία ομάδα!

Με την Κάρλι Σάμουελσον να πιάνει σπουδαία απόδοση (19 πόντοι, 7/9 δίποντα, 5/5 βολές), την πρώην σέντερ του Ολυμπιακού Μέγκαν Γκούσταφσον να ακολουθεί (18 πόντοι, 3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και την Τέμι Φαγκμπένλε να συμπληρώνει την τριάδα-φωτιά (17 πόντοι, 7/9 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), οι Λόντον Λάιονς πέτυχαν τον μεγάλο στόχο της ανατροπής και της κατάκτησης της κορυφής.

Από την Μπεσίκτας ξεχώρισε η Ντάνα Έβανς με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 45-35, 60-55, 81-70

The London Lions are the first British basketball team in history to win a European trophy 🏆 pic.twitter.com/dBQeFGGqqP

— Brian Bosché (@BrianPBosche) April 10, 2024