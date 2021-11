Ένα ρατσιστικό σχόλιο “χάλασε” τη συγκινητική στιγμή ανάμεσα σε Μουρίνιο και Αφενά-Γκιάν

Η συγκινητική στιγμή της παράδοσης του δώρου που έκανε ο προπονητής της Ρόμα, Ζοσέ Μουρίνιο, στον Γκανέζο Φέλιξ Αφενά-Γκιάν (ένα νέο ζευγάρι παπουτσιών, αξίας 800 ευρώ) ως… επιβράβευση προς τον 18χρονο για τα δύο γκολ που σημείωσε μπαίνοντας ως αλλαγή στο κυριακάτικο (21/11) ματς με την Τζένοα, επισκιάστηκε από ένα ρατσιστικό σχόλιο που έκανε κάποιος που βρισκόταν στην αίθουσα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο διαδίκτυο ο Γκανέζος επιθετικός τη Δευτέρα (22/11), ένας άγνωστος άνδρας εκτός κάμερας και πλάνου ακούγεται να λέει στα ιταλικά «…υπάρχουν μπανάνες μέσα» την ώρα που ο 18χρονος άνοιγε το κουτί με το δώρο, που του έδωσε ο Μουρίνιο.

Ούτε ο Μουρίνιο, ούτε ο Αφενά-Γκιάν, που μιλούσαν στα αγγλικά, αντέδρασαν στο σχόλιο που έγινε την ώρα που ο επιθετικός άνοιγε το δώρο του, ενώ για την ώρα δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από τη Ρόμα.

Μετά τον αγώνα με την Τζένοα, ο Μουρίνιο είπε στις δηλώσεις του πως «…υποσχέθηκα να του αγοράσω ένα ζευγάρι παπούτσια που του αρέσουν και κοστίζουν 800 ευρώ» και την επόμενη μέρα ο Πορτογάλος προπονητής κράτησε τον λόγο του.

«Ο Μουρίνιο με βοηθάει πολύ και μαθαίνω πολλά από αυτόν. Είναι ένας προπονητής που έχει πετύχει πολλά στην καριέρα του και είναι σπουδαίος άνθρωπος. Χαίρομαι που συνεργάζομαι μαζί του», τόνισε απ’ την πλευρά του για τον «Special One», ο Αφενά-Γκιάν στην ιστοσελίδα της Ρόμα, αποδεχόμενος με χαρά το… special δώρο του προπονητή του.

José Mourinho promised to buy wonderkid Felix Afena-Gyan [born in 2003!] new €800 shoes after match-winning brace for AS Roma in 10 minutes…

…and he did it. “He was dreaming of these shoes, so I thought: let’s do it”. 🎥⤵️ @ohenegyanfelix9 pic.twitter.com/uY5ewVaQEu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2021