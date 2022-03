Εκτός ελέγχου ο Νικ Κύργιος – Το βίντεο που πετάει τη ρακέτα σε ball boy

Γνωστός για την ακραία συμπεριφορά του στα τερέν είναι ο Νικ Κύργιος που ξανά έγινε πρωταγωνιστής επεισοδίων που αμαυρώνουν την εικόνα του.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας αντιμετώπισε τον Ράφα Ναδάλ στο πλαίσιο του Indian Wells από τον οποίο και ηττήθηκε. Στη διάρκεια του αγώνα, ο Νικ Κύργιος, αντέδρασε σε έναν φλύαρο θεατή, λέγοντας του «σκάσε διάολε», με αποτέλεσμα να δεχθεί ποινή από τον διαιτητή, στον οποίο είπε: «Είναι δουλειά σου να ελέγχεις το κοινό».

Does @NickKyrgios tell @BenStiller how to act? Don’t think so… #IndianWells pic.twitter.com/wrq9j5VBSi

Όμως όταν ολοκληρώθηκε ο αγώνας, ο Κύργιος σε έξαλλη κατάσταση πέταξε με δύναμη τη ρακέτα του στο έδαφος, με αποτέλεσμα να εκσφενδονισθεί και να αναπηδήσει μακριά, αλλά πολύ κοντά σε ένα ball boy.

Nick Kyrgios’ temper tantrums creating a dangerous environment for everyone involved. barely two weeks after Alexander Zverev whacked his racket against the umpire’s chair. and this is supposed to be a “poised” sport? pic.twitter.com/422PnfesE3

— m⁴⁷ FRAUDIAN WELLS (@tsitschurrow) March 18, 2022