Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ πήρε μία μεγάλη πρόκριση στον τελικό με την Κροατία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και ένα γεμάτο από κόσμο ΣΕΦ, την πανηγύρισε φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak δεν έκρυψε τα δάκρυά του και βουρκώνoντας ευχαρίστησε το κοινό που τον αποθέωνε σε κάθε ευκαιρία μετά την πρόκριση.

What it means for Giannis 🥹#FIBAOQT pic.twitter.com/rpacKTH6PA

— FIBA (@FIBA) July 7, 2024