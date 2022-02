Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σοκαριστικό ατύχημα – Σκιέρ συγκρούστηκε με κάμεραμαν

Ένα σοκαριστικό ατύχημα συνέβη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, με σκιέρ να πέφτει πάνω σε κάμεραμαν την ώρα που έκανε εναέριο τρικ!

Συγκεκριμένα, ο σκιέρ, Γιον Σάλινεν, πραγματοποιούσε το πρόγραμμά του, όταν λίγο πριν από το τέλος έπεσε άθελά του πάνω σε έναν κάμεραμαν που βρισκόταν στο πάνω μέρος της «ράμπας», ρίχνοντάς τον στο χιόνι.

Ευτυχώς, τόσο ο Φινλανδός αθλητής, όσο και ο κάμεραμαν δεν τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση, η οποία είναι αλήθεια όταν ήταν αρκετά σφοδρή.

