Μπόμπι Τσάρλτον: Το τελευταίο χειροκρότημα για τον θρύλο των γηπέδων

Χιλιάδες φίλαθλοι περίμεναν σιωπηλοί πριν χειροκροτήσουν καθώς η νεκρώσιμη πομπή με το φέρετρο του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον πέρασε σήμερα (13/11) από το «Ολντ Τράφορντ» στο δρόμο προς τον καθεδρικό ναό του Μάντσεστερ για μια ιδιωτική τελετή.

Σταμάτησε στο άγαλμα της «Αγίας Τριάδας», -Μπόμπι Τσάρλτον, Τζορτζ Μπεστ και Ντένις Λο-, καθώς οι ομάδες U18 και U21 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχημάτισαν τιμητική φρουρά για να αποτίσουν φόρο τιμής, ενώ εκατοντάδες μπουκέτα και κασκόλ περιβάλλουν τη βάση του αγάλματος

Ο Τσάρλτον, νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αγγλία και ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πέθανε στις 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 86 ετών.

Ο Μπόμπι Τσάρλτον, έμεινε στη μνήμη τόσο ως ένας από τους καλύτερους παίκτες του αγγλικού ποδοσφαίρου όσο και ως «ταπεινός» και «φανταστικός» άνθρωπος και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος τον αποχαιρέτησαν σήμερα.

A final farewell to your spiritual home.

Ο πρώην προπονητής της Γιουνάιτεντ Άλεξ Φέργκιουσον, οι πρώην παίκτες Άντι Κόουλ και Πολ Σκόουλς, ο προπονητής της εθνικής Αγγλίας Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κι ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν ήταν μερικοί από τους πρώτους που έφτασαν, μεταξύ των περίπου 1.000 προσκεκλημένων στον καθεδρικό ναό για τη λειτουργία.

«Ήξερα αμέσως πόσο σπουδαίος τύπος ήταν. Ένας ταπεινός τύπος, ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης» είπε στο BBC ο πρώην συμπαίκτης του Τσάρλτον, Άλεξ Στέπνεϊ.

Ένα πλήθος φιλάθλων, αγνοώντας τον κακό καιρό βρέθηκε κατά μήκος της διαδρομής για να χειροκροτήσει τελευταία φορά τον Μπόμπι Τσάρλτον .

Βασικός πρωταγωνιστής στην ομάδα της Αγγλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966, παίζοντας δίπλα στον αδερφό του Τζακ. Με τη Γιουνάιτεντ είχε 758 συμμετοχές, σημειώνοντας 249 γκολ.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο Τζόνι Έβανς, ο Τομ Χίτον και ο Λουκ Σο ήταν μεταξύ των σημερινών παικτών της Γιουνάιτεντ που είχαν προγραμματιστεί να παρακολουθήσουν την ιδιωτική τελετή, με πολλούς να απουσιάζουν λόγω διεθνών υποχρεώσεων.

Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω δέσμευσης στην Ολλανδία.

Sir Bobby Charlton’s procession passes by the east stand to applause at Old Trafford pic.twitter.com/ogqNFHGRgo

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 13, 2023