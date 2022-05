Μπαρτσελόνα: Συνεχάρη τη Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάκτηση του Champions League

Υπέροχος, ποδοσφαιρικός πολιτισμός… Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το βράδυ του Σαββάτου (28/5) το 14ο Champions League της Ιστορίας της, μετά τη νίκη της επί της Λίβερπουλ με 1-0 και μία απ’ τις πρώτες ομάδες που έσπευσαν να συγχαρούν τους Μαδριλένους μετά το θρίαμβό τους, ήταν η «αιώνια» αντίπαλός τους Μπαρτσελόνα.

«Συγχαρητήρια στη Ρεάλ για την κατάκτηση του Champions League στο “Stade de France”» έγραψαν οι «μπλαουγκράνα» σε όλους τους επίσημους λογαριασμούς τους στα social media, δείχνοντας υψηλότατο επίπεδο στη βραδιά που έλαμψε η μεγάλη αντίπαλό τους.

Congratulations to Real Madrid for the @ChampionsLeague title won tonight at the Stade de France.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 28, 2022