Μπαρτσελόνα: Πέθανε ο Ούγκο Σοτίλ σε ηλικία 75 ετών

Πένθος στην Μπαρτσελόνα για τον θάνατο του Ούγκο Σοτίλ. Ο Περουβιανός άλλοτε μεσοεπιθετικός έφυγε από τη ζωή στα 75 του, έπειτα από πρόβλημα υγείας που τον είχε οδηγήσει στο νοσοκομείο τις τελευταίες ημέρες.

Ο Σοτίλ αγωνίστηκε στους «μπλαουγκράνα» από το 1973 έως το 1976 κατακτώντας το πρωτάθλημα του 1974, που έβαλε τέλος σε μια ανομβρία τίτλων που κράτησε 14 χρόνια. Σε 111 εμφανίσεις με τους Καταλανούς πέτυχε 33 γκολ.

Παράλληλα είχε 62 συμμετοχές και 18 γκολ με την Εθνική Περού με την οποία κατέκτησε το Κόπα Αμέρικα το 1975 και συμμετείχε σε δύο Μουντιάλ, το 1970 (φτάνοντας στα προημιτελικά) και το 1978.

FC Barcelona mourns the passing of Hugo Sotil, who played for Barça from 1973 to 1976, and offers its condolences to his family and friends.

