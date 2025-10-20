Μπαρτσελόνα – Φλικ: «Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις καλύτερες επιθετικά ομάδες – Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται αύριο (21/10, 19:45) στο Μοντζουίκ τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική του Champions League, και ο Χάνσι Φλικ προσπάθησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου να καταστήσει απόλυτα σαφές ότι το μυαλό του ίδιου και των παικτών του είναι αποκλειστικά στο ματς με τους πρωταθλητές Ελλάδας, και όχι στο “clasico” που ακολουθεί την Κυριακή (26/10) στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”.

«Θα το σκεφτώ μετά τον αυριανό αγώνα» ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του Γερμανού τεχνικού, σε ερώτηση για το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η απάντησή του, όταν ρωτήθηκε για την αποβολή του στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με την Τζιρόνα, που θα τον υποχρεώσει να δει το μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης από την εξέδρα: «Για μένα, αυτό θα έρθει αργότερα. Τώρα σκέφτομαι το Champions League».

Στην αρχική τοποθέτηση του, ο Φλικ είχε καλά λόγια για τον Ολυμπιακό. «Ο Ολυμπιακός έχει καλή επίθεση. Τα στατιστικά λένε ότι είναι μια από τις καλύτερες επιθετικά ομάδες. Αρκεί να κοιτάξεις τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, όπου είχαν πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις. Έχουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο για να παίξουν, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους» υπογράμμισε ο προπονητής των “μπλαουγκράνα”.

Στη συνέχει επιβεβαίωσε ότι δεν θα έχει ούτε αύριο στη διάθεσή του τους Φεράν Τόρες και Ραφίνια: «Ελπίζουμε ότι (σ.σ. ο Τόρες) θα είναι στο “clasico”, όπως και ο Ραφίνια. Τον περιμένουμε. Όταν επέστρεψε από την εθνική ομάδα, κάναμε μαγνητική τομογραφία και είδαμε μια διαφορετική κατάσταση. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους και το να παίξει αύριο θα αποτελούσε κίνδυνο. Θα κάνουμε άλλη μια μαγνητική τομογραφία την Πέμπτη και θα δούμε. Μου λείπει ο Ραφίνια. Ήταν πολύ σημαντικός την περασμένη σεζόν. Είναι φανταστικός. Πρέπει να φροντίσουμε τους παίκτες. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Όταν όλοι επιστρέψουν, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά».

Ο Φλικ χαρακτήρισε «περίπλοκη» την κατάσταση στην Μπαρτσελόνα αυτή την περίοδο, επισημαίνοντας ότι η νίκη στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος ήταν σημαντική. «Είμαι χαρούμενος με τους τρεις βαθμούς εναντίον της Τζιρόνα. Η ατμόσφαιρα στην προπόνηση ήταν πολύ καλή. Μου αρέσει η διάθεση. Μιλάω για την τοποθέτηση, το να είσαι καλά τοποθετημένος, την απόσταση από τον αντίπαλο… αν είσαι πολύ μακριά χάνεις, γιατί πρέπει να τρέξεις και να δώσεις χρόνο στον αντίπαλο… και αυτό μας “σκοτώνει” αμυντικά. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό».

Με αφορμή την αποβολή του στο παιχνίδι με την Τζιρόνα, ο Γερμανός ρωτήθηκε αν αισθάνεται νευρικότητα και απάντησε: «Δεν είμαι νευρικός, δεν έχω τα ίδια συναισθήματα όπως πριν. Όταν ήμουν στην Μπάγερν, όταν παίζαμε εναντίον της Μπάρτσα, μου έλεγαν ότι δεν χαμογελούσα. Τώρα έχω διαφορετικά συναισθήματα και αυτός ο σύλλογος με έχει αλλάξει. Αγαπώ τον σύλλογο και την πόλη. Θέλω να δώσω τα πάντα. Ζω για τον σύλλογο. Δεν μου αρέσει να βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση ή τον εγγονό μου να με βλέπει να το κάνω αυτό. Ίσως πρέπει να αλλάξω τη συμπεριφορά μου».

Ο τεχνικός των “μπλαουγκράνα” επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που τον θέλουν να χρησιμοποιεί αύριο σε ρόλο σέντερ φορ τον Μάρκους Ράσφορντ, εν τη απουσία των Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Φεράν Τόρες. «Είναι μια καλή επιλογή, που μπορεί να παίξει στο “9” (σ.σ. σέντερ φορ), αλλά και στο “11” (σ.σ. εξτρέμ). Όταν τον σκεφτόμασταν, ξέραμε ότι ήταν ευέλικτος. Έχει βελτιωθεί πολύ. Έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά» ανέφερε ο Χάνσι Φλικ για τον Άγγλο επιθετικό, ενώ για τον -επίσης νεοαποκτηθέντα- Ρούνι Μπάρτζι είπε ότι «σκεφτόμαστε να τον αλλάξουμε πλευρά. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει βασικός ή αν θα είναι στον πάγκο… πρέπει να βρούμε μια ισορροπία».

«Νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Είναι το Champions League, προερχόμαστε από ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν και πρέπει να παίξουμε καλά, να ανακτήσουμε τον ρυθμό μας και να κερδίσουμε. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τον αγώνα. Το Champions League είναι σημαντικό για την Μπάρτσα και για εμάς. Θέλουμε να παίξουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς» δήλωσε με τη σειρά του ο Φερμίν Λόπεθ. «Υπάρχουν τραυματισμοί και πρέπει να παίξουμε με αυτούς που έχουμε, που είναι καλοί παίκτες. Πάντα ένιωθα σημαντικός, είτε είμαι αναπληρωματικός είτε βασικός. Πρέπει να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Ο προπονητής μου ζητάει να πιέζω… Μπορώ να παίξω και ως ακραίος, αν με χρειαστεί» πρόσθεσε ο 22χρονος μεσοεπιθετικός, που κι αυτός αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού, αλλά επέστρεψε και έπαιξε 45 λεπτά στο ματς του περασμένου Σαββάτου (18/10) με την Τζιρόνα.

Για την εβδομάδα που έρχεται και περιλαμβάνει, εκτός της μάχης με τον Ολυμπιακό, και το “clasico” με τη Ρεάλ, ο Φερμίν είπε: «Έρχονται δύο σημαντικοί αγώνες, είναι μία σπουδαία εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είμαι βασικός. Θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και ελπίζουμε να πάρουμε όλους τους βαθμούς. Δεν σκεφτόμαστε πέρα από το αύριο. Είναι ένας σημαντικός αγώνας, προερχόμαστε από μία ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν και θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες».

Για την αγωνιστική κατάσταση της Μπαρτσελόνα ανέφερε: «Δεν νιώθουμε όπως θα θέλαμε. Υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος. Είμαστε πρόθυμοι να βελτιωθούμε και να δουλέψουμε σκληρά. Είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψουμε στην καλύτερη δυνατή φόρμα αύριο».

Για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο και τα σενάρια περί αποχώρησής του, δήλωσε: «Ένιωθα πολύ ήρεμος. Πάντα σκεφτόμουν να μείνω εδώ. Δεν δίστασα. Προέκυψαν πολλά πράγματα, τα οποία δεν μπορώ να ελέγξω, αλλά ήθελα να είμαι εδώ, και αυτό συνέβη».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα, είπε: «Δεν μπορώ να αποφασίσω πώς θα παίξει η ομάδα. Αυτό που ζητάει ο προπονητής είναι το καλύτερο για την ομάδα. Δεν είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά θα επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν την περασμένη σεζόν. Είναι θέμα σκληρής δουλειάς και αυτοκριτικής».

Για τα αμυντικά προβλήματα των Καταλανών τόνισε: «Η αμυντική λειτουργία είναι ζήτημα ολόκληρης της ομάδας… Στο τέλος, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και ποιο είναι το σχέδιο του προπονητή. Θα πιέσουμε όπως πριν. Ο Ραφίνια είναι πολύ σημαντικός και ανυπομονούμε για την επιστροφή του το συντομότερο δυνατό».

Για την προσωπική κατάστασή του μετά τον τραυματισμό του, ο Φερμίν Λόπεθ είπε: «Σωματικά, νιώθω πολύ καλά. Είμαι έτοιμος όποτε με χρειαστεί ο προπονητής, είτε είμαι βασικός είτε όχι».

Μιλώντας για τον Λαμίν Γιαμάλ, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός τόνισε ότι «τον ξέρω από τότε που ήταν μικρός και είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Όλοι μιλάνε γι’ αυτόν και θα προσπαθήσουν να τον αντιμετωπίσουν. Αλλά πρέπει να παραμείνει ήρεμος. Είναι ώριμος. Προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε. Αν είναι καλά, σίγουρα και η ομάδα είναι καλά».