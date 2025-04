Barcelona Open: Εγκατέλειψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Στους «4» του τουρνουά ο Άρθουρ Φιλς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει τον αγώνα κόντρα στον Άρθουρ Φιλς, καθώς εγκατέλειψε το παιχνίδι, μόλις με την συμπλήρωση τριών games (3-0 κέρδιζε ο Γάλλος).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε με χαρακτηριστική ευκολία τα δύο πρώτα games από τον αντίπαλό του και φάνηκε, πως δεν πατάει καλά στο χώμα. Ο ίδιος στη συνέχεια ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, επέστρεψε στο παιχνίδι, όμως δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα, ο Φιλς του έκανε ξανά break και τελικά το νούμερο 8 της παγκόσμιας κατάταξης, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει το ματς.

Ο Φιλς δεν κουράστηκε, ώστε να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά του Barcelona Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον πολύ φορμαρισμένο Κάρλος Αλκαράθ.

Get well soon, @steftsitsipas 🙁

Arthur Fils advances into the Barcelona semi-finals 2-0 RET.#BCNOpenBS pic.twitter.com/mctbKGnGGZ

— Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2025