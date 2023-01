Australian Open: Άντεξε στην πίεση και με ανατροπή πήρε την πρόκριση η Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη άντεξε στην τρομερή πίεση της εξαιρετικής Ντιάνα Σνάιντερ και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «32» του Australian Open.

Η 18χρονη Νταϊάνα Σνάιντερ αποδείχθηκε μία πάρα πολύ επικίνδυνη αντίπαλος στον 2ο γύρο του Australian Open για τη Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα χρειάστηκε να παίξει πολύ επιθετικό τένις στα δύο τελευταία σετ και να επικρατήσει της Ρωσίδας με 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) για να πάρει την πρόκριση μετά από 2 ώρες και 35 λεπτά.

Το «κλειδί» αποδείχθηκε η πίεση στο δεύτερο σερβίς της Σνάιντερ που είχε μόλις 54% περασμένα πρώτα, αλλά και το σημάδι στο αντίπαλο μπάκχαντ με τη Σάκκαρη να ολοκληρώνει έχοντας 32 winners και 40 αβίαστα. Στους 39 αλλά με 53 λάθη σταμάτησε η αντίπαλός της. Πλέον η Ελληνίδα σκέφτεται τον 3ο γύρο, όπου και θα αντιμετωπίσει μία εκ των Τέιχμαν ή Λιν Ζου.

Το πρώτο σετ ήταν απόλυτης κυριαρχίας για την πλευρά της Ρωσίδας. Με το φόρχαντ της να βγάζει απίθανες γωνίες και winners πραγματικά έκανε ό,τι ήθελε στο κορτ. Η Σάκκαρη δεν κατάφερε να κλείσει το δεύτερο game του σετ παρότι προηγήθηκε με 40-0, αφού η Σνάιντερ εκμεταλλεύτηκε την απουσία του πρώτου σερβίς.

Η Ρωσίδα προηγήθηκε με 3-0 και έκτοτε διατήρησε τον έλεγχο, κυρίως με τα επιθετικά της φόρχαντ από τη βασική γραμμή. Για τη Σνάιντερ τα δικά της game ήταν ο πρωταρχικός στόχος. Η Σάκκαρη μείωσε με love game σε 5-3 αλλά η αντίπαλός της μετρούσε ως εκείνο το σημείο 11/14 πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς.

Δύο χαμένες ευκαιρίες με το μπάκχαντ έφεραν το 9ο game στο 30-30. Η Σάκκαρη έχασε το πρώτο break point που βρήκε στα χέρια της αλλά με εκπληκτικούς winner από το φόρχαντ έσβησε τα τέσσερα set point με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπη. Στο τέλος όμως ακόμα ένας winner από την αντίπαλη ρακέτα ήταν αυτός που τη λύγισε για το 6-3 του πρώτου σετ μετά από ένα… μαραθώνιο game.

Intensity ⚡ @mariasakkari is on the charge.

Into the third round 💫@mariasakkari 🇬🇷 digs deep to edge qualifier Diana Shnaider 3-6 7-5 6-3.@wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/wf9YACI3J2

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023