Απρόσμενη πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη – Η αντίδραση της τενίστριας

Απρόσμενη πρόταση γάμου δέχτηκε η Μαρία Σάκκαρη το βράδυ της Τετάρτης.

Η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο exhibition event Tennis Plays For Peace προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την ανακούφιση των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία, όταν ένας θαυμαστής που βρισκόταν στις εξέδρες βρήκε την ευκαιρία για να της εκφράσει τον έρωτά του.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ακούστηκε η φωνή του μέσα από το πλήθος, ζητώντας από την Μαρία Σάκκαρη να τον παντρευτεί. Η ίδια ξέσπασε γέλια και του απάντησε ευγενικά πως έχει σύντροφο.

Sakkari getting marriage proposals from the crowd pic.twitter.com/IA2FALOmtM

— Ryan (@Some1NamedRyan) August 25, 2022