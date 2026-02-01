ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοπαλία στο ντέρμπι με πέναλτυ στο 90+16′ για τους Πειραιώτες – Έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων

Ο Ταρέμι για τον Ολυμπιακό στο 90+16 ευστόχησε σε πέναλτι μέσω VAR και ισοφάρισε, στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League 1 με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται έντονα για την απόφαση που τους στέρησε τους 3 βαθμούς της νίκης.

Στο 90+10′ έγινε η φάση του ματς με τον Ολυμπιακό να ζητάει πέναλτι σε μαρκάρισμα του Λουίς απλο τον Μουκουντί και στη συνέχεια της φάσης, δυο φορές ο Γιατζίζι και μία ο Ταρέμι δεν μπόρεσαν να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα. Τελικά από το VAR κάλεσαν τον διαιτητή να δει το μαρκάρισμα και αυτός να δίνει πέναλτι στο 14ο λεπτό των καθυστερήσεων με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται έντονα. Το εκτέλεσε ο Ταρέμι στο 90+16′ κι έκανε το τελικό 1-1.

Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί στο 59, όταν ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Βάργκα σηκώθηκε ανενόχλητος μέσα στην περιοχή και έστειλε με καρφωτή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη. Ως τότε τα πρώτα λεπτά του ντέρμπι ήταν αναγνωριστικά με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να καταγράφεται στο 16ο λεπτό με ένα σουτ του Ροντινέι που απέκρουσε ο Στρακόσα με μια εντυπωσιακή επέμβαση.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μέρους, κλείνοντας την «Ένωση» στα καρέ της και στο 37′ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα, όταν ο Ταρέμι πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή από το γύρισμα του Ορτέγκα αλλά το σουτ που επιχείρησε σταμάτησε πάνω στον Ρέλβας.

Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να κάνουν πολλά λάθη στο χώρο του κέντρου και τις φάσεις για γκολ να είναι μηδαμινές. Στο 68′ η ΑΕΚ έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία για το 2-0. Προβολή του Γιόβιτς έσωσε ο Τζολάκης και στη επιστροφή ο Πινέδα σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Μεντιλίμπαρ, βλέποντας την αδυναμία της ομάδας του, προχώρησε σε δύο αλλαγές, βάζοντας τους Αντρέ Λουίζ και Ζέλσον αντί των Τσικίνιο και Κοστίνια στο 71ο λεπτό.

Στο 76′ σουτ του Αντρέ Λουίς πέρασε άουτ, ενώ στο 82′ ο Ζίνι με ένα σουτ “βολίδα” έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Πασχαλάκη.

Με αυτόν τον κρίσιμο βαθμό ο Ολυμπιακός είναι στο -2 από την κορυφή, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο.