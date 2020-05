Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε χρόνια πολλά στη μητέρα του Τζούλια με αφορμή τη γιορτή της μητέρας μ' ένα συγκινητικό βίντεο που ανέβασε στα social media.

Ο Έλληνας τενίστας που περνά αυτές τις ημέρες μαζί με τους γονείς του στην Νίκαια της Γαλλίας έφτιαξε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο και την μητέρα του στο οποίο τις λέει ότι θα ήθελε πιο πολλές φωτογραφίες μαζί της και της δίνει και ένα φιλί.

Η μητέρα του, η οποία από τη Ρωσία, ήταν σπουδαία παίκτρια τένις και μέσω του αθλήματος γνώρισε τον Απόστολο Τσιτσιπά, που είχε σπουδάσει προπονητική με ειδίκευση στο τένις.

I should hire someone to take photos of me and my mum. 😅#HappyMothersDay pic.twitter.com/SFrEPsRJ9T