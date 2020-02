Viral κατάφερε να γίνει ένας από τους «υπερτυχερούς» που κατάφεραν να βρουν εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη των Kansas City Chiefs με τους San Franscisco 49ers στο 54ο Super Bowl.

Αν και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά event στον κόσμο και τα εισιτήρια για το γήπεδο είναι δυσεύρετα ο συγκεκριμένος κύριος κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στο μεγάλο ματς, αλλά όχι και να κρατηθεί ξύπνιος.

Το βίντεο που ανέβηκε στα social media τον δείχνει να κοιμάται από την πρώτη περίοδο του Super Bowl και φυσικά έχει γίνει viral.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.

We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ