Έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο για να τιμήσει τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ βρήκε ένας θαυμαστής του.

He made a portrait of Kobe Bryant with Rubik's Cubes 👏

(via @brundagemagic) pic.twitter.com/qzH4MM0O5B