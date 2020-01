Ο Αυστριακός δεν ήταν το φαβορί –στα χαρτιά- στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη Rod Laver Arena. Στην πράξη, όμως, αποδείχθηκε ανώτερος του θρυλικού Ισπανού τενίστα.

Ο Τιμ κέρδισε το 78% των πόντων στο πρώτο του σερβίς (65/83) και τελείωσε το ματς με 65 winners κατακτώντας την πρώτη του νίκη επί του Ναδάλ σε Grand Slam έπειτα από ένα επικό ματς που διήρκεσε τέσσερις ώρες και 10 λεπτά.

Στον ημιτελικό ο Τιμ θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο 26χρονος έχει αντιμετωπίσει οκτώ φορές τον Γερμανό τενίστα στο παρελθόν και προηγείται στις νίκες με 6-2.

