Ο Λεμπρόν Τζέιμς έπειτα από την αναμέτρηση των Los Angeles Lakers με τους Hornets στο Staples Center επέστρεψε στο σπίτι του, όμως, πολύ γρήγορα χρειάστηκε να το εγκαταλείψει λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στην Καλιφόρνια.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️