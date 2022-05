Ζακ Κωστόπουλος: Οι σκέψεις της μάνας του μετά την απόφαση

“Σκέφτομαι τον μεσίτη, να προσπαθεί να εξηγήσει στους συγκρατούμενούς του στη φυλακή πως κλωτσούσε ανήλεα έναν άνθρωπο “για να προστατέψει το πλήθος” που κατέγραφε τις εγκληματικές του πράξεις, για να τις πουλήσουν μετά και να βγάλουν κανένα φράγκο”.

“Σκέφτομαι στους “αθώους” αστυνομικούς να προσπαθούν να εξηγήσουν στις οικογένειες τους πως η δουλειά τους είναι να συλλαμβάνουν παραβάτες του νόμου, αλλά και να χτυπούν, να κλωτσούν και να σέρνουν στο πεζοδρόμιο έναν τραυματισμένο άνθρωπο και να τον αφήνουν να πεθαίνει μπροστά τους, ρίχνοντας τις ευθύνες ο ένας στο άλλον.

Θα παραμείνει σε όσους τον άγγιξαν, του μίλησαν, τον κοίταξαν, τον διάβασαν, τον υπερασπίστηκαν και τον σκέφτονται for ever and ever.