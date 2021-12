«Υγεία πάνω απ’ όλα»: Η Υγεία στη μετά COVID-19 εποχή

Η «ακτινογραφία» του νέου ΕΣΥ, η μάχη ενάντια στην πανδημία, οι προκλήσεις στη μετά COVID-19 εποχή, η αναπτυσσόμενη δυναμική του ιδιωτικού τομέα στον χώρο της Υγείας και οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα – 2021» που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες και κρατικοί αξιωματούχοι από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα της Yγείας, συμμετείχαν στη σημαντική αυτή διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, στο «Athens Marriott Hotel».

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι πυλώνες της μεταρρυθμιστικής πολιτικής για το νέο ΕΣΥ, που περιλαμβάνουν την αποτίμηση των αναγκών με βάση τον Χάρτη Υγείας, την εισαγωγή ποιοτικών δεικτών στην αποζημίωση των παρόχων από τον ΕΟΠΥΥ, και τη σύμπραξη του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα.

Κατά την εισήγησή του, ο εκδότης και διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε στα διδάγματα από τη διαχείριση της πανδημίας και στην αξιοποίησή τους για την οικοδόμηση ενός νέου συστήματος Υγείας. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Χανς Χένρι Κλούγκε, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη.

Την αισιόδοξη προοπτική της σταθεροποίησης της πανδημίας και της σταδιακής αποκλιμάκωσης του τέταρτου επιδημικού κύματος παρουσίασε, κηρύττοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος απέκλεισε την πιθανότητα ενός νέου lockdown.

Καθησυχαστικός για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων απέναντι στη μετάλλαξη «Ομικρον» ήταν ο Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics. Ακόμα, την αξία της δημόσιας υγείας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας τόνισε στον χαιρετισμό του ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Θάνος Δημόπουλος.

Εμβολιαστικό πρόγραμμα

Την πρόβλεψη ότι σύντομα η χώρα μας θα ξεπεράσει τον μέσο όρο εμβολιαστικής κάλυψης στην Ευρώπη έκανε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του υπουργείου Υγείας.

Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημικής κρίσης άσκησε ο Ανδρέας Ξανθός, ιατρός και πρώην υπουργός Υγείας, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών με παρεμβάσεις αγωγής υγείας.

Τη σημασία της ολοκλήρωσης του εμβολιασμού από όλους τους πολίτες τόνισε η Ιωάννα Παυλοπούλου, καθηγήτρια Παιδιατρικής, λοιμωξιολόγος στο ΕΚΠΑ, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Ιδιωτικός τομέας

Στις σημαντικές πρωτοβουλίες που πήρε ο ιδιωτικός κλάδος της Yγείας για την υγειονομική θωράκιση απέναντι στην πανδημία αναφέρθηκε ο Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Στις ανάγκες ενίσχυσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναφέρθηκε ο Θεοκλής Ζαούτης, καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας, πρόεδρος ΕΟΔΥ.

Τον σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό του ΕΟΠΥΥ παρουσίασε η διοικήτρια του Οργανισμού Θεανώ Καρποδίνη, ενώ η Αργυρή Βαγιωνά, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Αναγέννηση Α.Ε., μίλησε για τις εξελίξεις στην αποκατάσταση των ασθενών με COVID-19.

Ο Θεόδωρος Χαμακιώτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών και γενικός διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και αναφέρθηκε στην ανταπόκριση των ιδιωτών παρόχων στο αίτημα του υπουργείου Υγείας να στηρίξουν το σύστημα Υγείας. Ο Γιάννης Βάλβης, επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου HHG, χαρακτήρισε εθνικό καθήκον την ανταπόκριση στο κάλεσμα των αναγκών.

Τη συμβολή του Ομίλου Βιοϊατρικής στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης επεσήμανε ο Γιώργος Στυλιανίδης, γενικός διευθυντής Ανάπτυξης Ομίλου Βιοϊατρικής. Από την πλευρά του, ο Βασίλειος Σιούλας, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και διευθυντής Α’ Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας του «ΜΗΤΕΡΑ», τόνισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για τη στενή παρακολούθηση της υγείας των γυναικών που παραμελήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

