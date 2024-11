Βραβείο για την Ernst & Young ως «Company of the Year- Εταιρεία της Χρονιάς» – Η ανάρτηση του Χρήστου Ταραντίλη

Ως «Company of the Year- Εταιρεία της Χρονιάς» στο Διεθνές Συνέδριο Infocom World Conference βραβεύτηκε η EY (Ernst and Young) και το βραβείο παρέλαβε ο Χρήστος Ταραντίλης από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Ταραντίλης, «όταν η ομαδική δουλειά, η δημιουργικότητα και η καινοτομία σε συνδυασμό με τη θετική σκέψη και τον σεβασμό στον άνθρωπο, κυριαρχούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, η επιτυχία ακολουθεί».

Στη συνέχεια τονίζει: «Ήταν πολύ μεγάλη χαρά να παραλάβω το βραβείο εκ μέρους της EY Ελλάδος από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου».

«Ατομικά είμαστε μία σταγόνα, όλοι μαζί είμαστε ωκεανός» είπε ο Ryunosuke Satoro.