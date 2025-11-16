Βίντεο-ντοκουμέντο από ληστεία σε μίνι μάρκετ στον Ίλιον – Ο δράστης άδειασε το ταμείο και εξαφανίστηκε

Βίντεο-ντοκουμέντο από ληστεία σε μίνι μάρκετ στον Ίλιον – Ο δράστης άδειασε το ταμείο και εξαφανίστηκε

Καρέ καρέ κατέγραψε κάμερα ασφαλείας τη ληστεία που σημειώθηκε σε μίνι μάρκετ στο Ίλιον, όταν ένας άνδρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε στο κατάστημα και άρπαξε τις εισπράξεις.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega, ο ληστής φαίνεται να μπαίνει στο μαγαζί φορώντας κουκούλα. Με γρήγορες κινήσεις απειλεί την υπάλληλο και αρχίζει να γεμίζει μια σακούλα με τα χρήματα από το ταμείο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, φεύγει τρέχοντας και χάνεται στα γύρω στενά.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη και να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του μετά τη ληστεία.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία στο Ίλιον:

05:55 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

