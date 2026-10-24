﻿«Το παιδί μου βρίσκεται σε κίνδυνο»: Τι κατέθεσε ο στρατιωτικός γιατρός που κατηγορεί την πρώην σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε

Τις δραματικές στιγμές που έζησε, τις επανειλημμένες νοσηλείες του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο άρχισε να υποψιάζεται ότι πίσω από τα ανεξήγητα προβλήματα υγείας του, κρυβόταν η πρώην σύζυγός του, περιγράφει στην κατάθεσή του ο στρατιωτικός γιατρός.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ

Το real.gr αποκαλύπτει όσα κατέθεσε στις αστυνομικές Αρχές, καταγγέλλοντας ότι η γυναίκα με την οποία απέκτησε ένα παιδί, επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει με ατροπίνη, τοποθετώντας την ουσία σε τρόφιμα και νερό.

«Δεν μπόρεσε καθ’ όλη αυτή τη διάρκεια να διαχειριστεί με καλό τρόπο τον χωρισμό μας και προσπαθούσε να με πληγώσει και να με στενοχωρήσει, εμποδίζοντας την επικοινωνία μου με τον γιο μου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο γιατρός, ο οποίος χώρισε τον Φεβρουάριο του 2025, έπειτα από έξι χρόνια γάμου.

Από εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ξεκίνησε ένας εφιάλτης με αλλεπάλληλα επεισόδια που αρχικά αποδίδονταν σε προβλήματα ψυχικής υγείας. Νοσηλεύτηκε τρεις φορές στην ψυχιατρική κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, ενώ τον Ιούνιο του 2025 ένα σοβαρό επεισόδιο τον οδήγησε στην εντατική. «Παρουσίασα άλλο ένα παρόμοιο επεισόδιο, το οποίο οδήγησε σε απώλεια αισθήσεων και διασωλήνωση. Νοσηλεύτηκα τέσσερις ημέρες στη ΜΕΘ και άλλες δέκα στην Α’ Παθολογική Κλινική», καταθέτει, περιγράφοντας συμπτώματα όπως ταχυκαρδία, πυρετό, σύγχυση, ψευδαισθήσεις, σπασμούς και αποπροσανατολισμό.

Η κάμερα που αποκάλυψε τις ύποπτες κινήσεις

Καθοριστική, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδείχθηκε η 19η Αυγούστου 2026, όταν συναντήθηκε με την πρώην σύζυγό του και το παιδί τους σε ψησταριά στο Νέο Ηράκλειο. Λίγο αργότερα παρουσίασε νέο επεισόδιο και ζήτησε να εξετάσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. «Στο βιντεοληπτικό υλικό φάνηκε ότι την ώρα που πήγα στην τουαλέτα του καταστήματος η πρώην σύζυγός μου έριξε κάτι στο νερό μου», υποστήριξε.

Οι υποψίες του ενισχύθηκαν όταν διαπίστωσε ότι τα συμπτώματά του ήταν συμβατά με δηλητηρίαση από ατροπίνη. Μάλιστα, κατέθεσε ότι και η μητέρα του είχε παρουσιάσει δύο φορές παρόμοια συμπτώματα την άνοιξη του 2025.

Αποφάσισε τότε να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του. Στις 11 Οκτωβρίου, ενώ εφημέρευε στο νοσοκομείο, έλαβε ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, που τον ενημέρωνε για κίνηση μέσα στην κατοικία. «Είδα ότι η πρώην σύζυγός μου έχει εισέλθει εντός της οικίας μου, φορώντας μαύρο μπουφάν, μαύρο σκούφο, χειρουργική μάσκα και γάντια μιας χρήσης», ανέφερε.

Ο γιατρός ειδοποίησε την Άμεση Δράση και έσπευσε στην κατοικία του. Σύμφωνα με την περιγραφή του, εντόπισε την πρώην σύζυγό του να αποχωρεί και την ακολούθησε όταν εκείνη επιχείρησε να διαφύγει. Η γυναίκα φέρεται να κατευθύνθηκε προς αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν οι γονείς της και το ανήλικο παιδί τους. Ακολούθησε η επέμβαση των αστυνομικών.

Τα ύποπτα τρόφιμα και οι τοξικολογικές εξετάσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα τρόφιμα στα οποία η κατηγορούμενη φαίνεται να ρίχνει μια ουσία. Το εμφιαλωμένο νερό στον πάγκο της κουζίνας, η συσκευασία μελιού, το δοχείο με το πιπέρι και η βρώμη, αποτελούν κρίσιμα ευρήματα. Το real.gr παρουσιάζει τις φωτογραφίες με τα επίμαχα προϊόντα, χωρίς ωστόσο η ύπαρξη τοξικής ουσίας σε αυτά να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργούνται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΕΚΠΑ, στον Τομέα Χημείας και Τοξικολογίας. Τα εργαστηριακά ευρήματα αναμένεται να αποσαφηνίσουν εάν στα εξεταζόμενα δείγματα εντοπίζεται ατροπίνη. Οι υποψίες στράφηκαν στη συγκεκριμένη ουσία, καθώς στο αυτοκίνητο της κατηγορούμενης βρέθηκε σχετικό μπουκαλάκι.

Η κατηγορούμενη πρόκειται να δικαστεί στις 26 Οκτωβρίου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η αναφορά του στρατιωτικού γιατρού στο ανήλικο παιδί τους. «Θεωρώ ότι ο γιος μου βρίσκεται σε κίνδυνο παρουσία αυτών των ανθρώπων», είπε στην κατάθεσή του, ζητώντας την ποινική δίωξη τόσο της πρώην συζύγου του όσο και των γονέων της.

«Εγκληματικά μεθοδική»

Η δικηγόρος του στρατιωτικού γιατρού, Αναστασία Κερχανατζίδου, δηλώνει στο real.gr για την κατηγορούμενη: «Πρόκειται για έναν αδίστακτο, εγκληματικά μεθοδικό, εμμονικό και επικίνδυνο άνθρωπο, ο οποίος προσπάθησε ποικιλοτρόπως να επιφέρει την εξόντωση του εντολέα μου. Με τις κατ’ εξακολούθηση απόπειρές της να σκοτώσει τον εντολέα μου, δηλητηριάζοντας ό,τι έβρισκε μπροστά της, φρόντιζε να εξασφαλίσει πάση θυσία πως ο στόχος της, ήτοι η κατανάλωσή τους, θα επιτευχθεί μέσα από οποιοδήποτε τρόφιμο ή και το νερό. Κατάφερε έτσι και προκάλεσε επί σκοπώ τη βαριά σωματική βλάβη του εντολέα μου, τουλάχιστον πέντε φορές. Ο δε τελικός της σκοπός, ήτοι ο θάνατος, ευτυχώς έμεινε στο στάδιο της απόπειρας. Όλα τα ανωτέρω θα αναδειχθούν με στοιχεία ενώπιον του ακροατηρίου, προκειμένου οι κατηγορίες να αναβαθμιστούν και να αποδοθεί δικαιοσύνη».