Θέμα στην Daily Mail έγινε ξανά η Ρούλα Πισπιρίγκου – “Χαμογελά πριν της δώσει μια θανατηφόρα δόση κεταμίνης”

Τα διεθνή ΜΜΕ απασχολεί το θρίλερ της Πάτρας, καθώς η Ρούλα Πισπιρίγκου γίνεται ξανά θέμα στην βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

«Μητέρα στην Ελλάδα χαμογελά δίπλα στην τετραπληγική κόρη της στην τελευταία φωτογραφία πριν “της δώσει μια θανατηφόρα δόση κεταμίνης“» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος της Daily Mail για την υπόθεση με τα τρία νεκρά παιδιά στην Πάτρα που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Mother smiles at her disabled daughter in last photo ‘before giving her a fatal dose of Ketamine’ https://t.co/19MbLl227T

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 14, 2022