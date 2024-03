Συντριβή F-16: Στο πλευρό του πιλότου η σύζυγος και ο πατέρας του – Πώς έγινε η διάσωση

Ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης μερίμνησε ώστε να έρθουν στην Αθήνα η σύζυγος και ο πατέρας του 29χρονου υποσμηναγού – χειριστή του F-16 που κατέπεσε σε θαλάσσια περιοχή στη νήσο Ψαθούρα, σήμερα (20/03) το μεσημέρι.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη βόρεια της Αλόννησου η επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης του χειριστή του F-16, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης επικοινώνησε προσωπικά με την σύζυγο αλλά και τον πατέρα του 29χρονου υποσμηναγού.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, μερίμνησε προσωπικά ώστε να μεταφερθούν από την Λάρισα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου τελικά διεκομίσθη ο πιλότος του μαχητικού, με ελικόπτερο Super Puma και ασθενοφόρο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη, όπως και η αξονική, με όλα τα δεδομένα να έχουν θετικό πρόσημο για την κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί αποφάσισαν να παραμείνει για προληπτικούς λόγους τη νύχτα στο νοσοκομείο κι εκτός απροόπτου αύριο θα πάρει εξιτήριο.

Έδειχνε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να περιμένει 1μιση ώρα στη θάλασσα, πάνω στο ατομικό του βαρκάκι, μέχρι να τον διασώσει το Super Puma.

Δεν ήταν εύκολη επιχείρηση. Κι αυτό γιατί ναι μεν ενεργοποιήθηκε αμέσως το PLB, το σύστημα εντοπισμού, όμως δεν είναι και τόσο αξιόπιστο GPS Locator, όπως μας εξηγούσαν έμπειροι αεροπόροι, με κυματισμό πάνω από 1μιση μέτρο, και χωρίς να υπάρχει το ακριβές στίγμα, δεν ήταν και οι ιδανικότερες συνθήκες.

Ο 29χρονος υποσμηναγός αμέσως μόλις έπεσε στο νερό ενεργοποίησε την ειδική ατομική βάρκα διάσωσης με την οποία ήταν εφοδιασμένος, όπως είχε εκπαιδευτεί στα ειδικά σχολεία Safer – Θαλάσσιας Επιβίωσης.

Συνολικά 4 μαχητικά F-16 Block 52+ της 337 Μοίρα «Φάντασμα» απογειώθηκαν στις 12.30 από την 110 Πτέρυγα Μάχης, στην Λάρισα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής πτήσης στο βόρειο Αιγαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr στις 13.27 ο 29χρονος υποσμηναγός – χειριστής του μονοθέσιου μαχητικού ενημέρωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον κινητήρα.

Ακολούθησε το πρωτόκολλο κι όταν είδε ότι δεν μπορούσε να αποκαταστήσει την βλάβη, έκανε χρήση του συστήματος αυτόματης εκτόξευσης καθίσματος με αποτέλεσμα το μαχητικό να καταπέσει σε θαλάσσια περιοχή, 20 ναυτικά μίλια βόρεια της νήσου Ψαθούρας, βορειοανατολικά της Αλοννήσου και νότια της Χαλκιδικής.

Οι υπόλοιποι πιλότοι έδωσαν απευθείας αναφορά για την συντριβή του μαχητικού ενώ αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ένα αλεξίπτωτο που είδαν να πέφτει στη θάλασσα.

Δέκα λεπτά αργότερα, στο σημείο των ερευνών έσπευδε ένα Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, που απογειώθηκε από την 130 Σμηναρχία της Λήμνου, παράλληλα με ένα Aegean Hawk S-70B του Πολεμικού Ναυτικού και ένα Canadair CL-415, που απογειώθηκε από την 113 Πτέρυγα Μάχης.

Στις 15.02 το ΓΕΑ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε σώος ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 251 ΓΝΑ (Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας) στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την ικανοποίηση του για την διάσωση του χειριστή του μαχητικού F -16 εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, που είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.

«Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, μετέφερε σε επικοινωνία μας την ικανοποίησή του για την αίσια έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του χειριστή μαχητικού αεροσκάφους F- 16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, όπως και τις θερμές ευχές του προς αυτόν. Από την πλευρά μου ευχαρίστησα τον ομόλογό μου για το ειλικρινές ενδιαφέρον του για τον Έλληνα πιλότο», αναφέρει σε ανάρτησή στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Εκφράζουμε τις πιο ειλικρινείς μας ευχές για ταχεία επάνοδο στα καθήκοντά του χειριστή» είχε γράψει νωρίτερα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ ο Νίκος Δένδιας, συγχαίροντας «όσους συμμετείχαν στην επιτυχή και ταχύτατη επιχείρηση διάσωσης».

The Minister of National Defence of Turkey, Yaşar Güler, conveyed at our communication his satisfaction on the positive outcome of the operation regarding the rescue of the HAF F-16 fighter pilot, as well as his warm wishes for him. On my side, I thanked my counterpart for his… pic.twitter.com/oSxGFCnazD

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 20, 2024