Εξάρχεια: Συνελήφθη 18χρονος για τη χθεσινή επίθεση κατά των ΜΑΤ

Ένας 18χρονος συνελήφθη για την επίθεση με μολότοφ που δέχθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Μεταξά στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ομάδα περίπου 50 ατόμων και προκλήθηκαν φθορές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα ατόμων έπειτα από πορεία αλληλεγγύης στην κατάληψη Μελιδώνη που εκκενώθηκε το πρωί, επιτέθηκε σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στην πλατεία Εξαρχείων, στις εγκαταστάσεις του Μετρό.

Οι αστυνομικοί τους απώθησαν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης, με την άλλη πλευρά να απαντά με μολότοφ.

A little while ago, there was a sound bomb and molotov attack on the police waiting in Exarchiea. 3 cars are on fire. #εξαρχεια #antireport pic.twitter.com/ybeTuothbv

