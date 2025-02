Σεισμοί στη Σαντορίνη: Ταξιδιωτική οδηγία εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου

Ταξιδιωτική οδηγία για την σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη και την Αμοργό, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Συμβουλές εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές για τη Σαντορίνη (Θήρα) και την Αμοργό, μετά την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα. Τα σχολεία θα είναι κλειστά στις 3 Φεβρουαρίου, ενώ έχουν προχωρήσει και σε συστάσεις για την αποφυγή μεγάλων συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους και στα λιμάνια του Αμμουδίου και του Παλαιού Λιμένα στην περιοχή των Φηρών».

#Greece Greek authorities advice for Santorini (Thira) and Amorgos, following increased seismic activity. Schools closed on 3 Feb and advice to avoid large indoor gatherings and ports of Amoudi and Old Port (Paleos Limenas) in the area of Fira. https://t.co/tyZ679oyCf pic.twitter.com/lEDJNgQ8kV

— FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) February 1, 2025