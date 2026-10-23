Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα για τον Πάνθηρα του Χιονιού
- Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Καμπούκι
Γεγονότα
- 42 π.Χ.: Διεξάγεται η δεύτερη Μάχη των Φιλίππων ανάμεσα στους στρατούς του Βρούτου από τη μία πλευρά και των Μάρκου Αντωνίου και Οκταβιανού από την άλλη. Ο Βρούτος, ο εκ των δολοφόνων του Ιουλίου Καίσαρα, ηττάται και αυτοκτονεί.
- 1914: Η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσαρτά την Κύπρο.
- 1942: Αρχίζει η δεύτερη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Οι δυνάμεις του Άξονα υπό τον Ρόμελ συγκρούονται με τις συμμαχικές δυνάμεις του Μοντγκόμερι, στις οποίες συμμετέχουν και Έλληνες.
- 1954: Έπειτα από πολλές συνεδριάσεις στο Παρίσι, οι σύμμαχοι, νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συμφωνούν να δώσουν τέλος στην κατοχή της Γερμανίας. Την ίδια μέρα δημιουργείται η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Δυτική Γερμανία γίνεται δεκτή στο ΝΑΤΟ.
- 1956: Αρχίζει η αντικομμουνιστική εξέγερση στην Ουγγαρία. Θα κατασταλεί από τα σοβιετικά τανκς στις 4 Νοεμβρίου.
- 1974: Οι πρωτεργάτες του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Στυλιανός Παττακός, Νικόλαος Μακαρέζος, Ιωάννης Λαδάς και Μιχαήλ Ρουφογάλης, συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται στη Κέα.
Γεννήσεις
- 1919: Μανώλης Ανδρόνικος, Έλληνας αρχαιολόγος, που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ανακάλυψε τον τάφο του βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππου Β’ στη Βεργίνα. (Θαν. 30/3/1992)
- 1925: Μάνος Χατζιδάκις, Έλληνας συνθέτης. (Θαν. 15/6/1994)
- 1940: Παντελής Βούλγαρης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
- 1940: Πελέ, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. (Θαν. 29/12/2022)
- 1979: Λιν Γκριρ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής
- 1992: Άλβαρο Μοράτα, Ισπανός ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1921: Τζον Μπόιντ Ντάνλοπ, Σκωτσέζος κτηνίατρος και εφευρέτης, που ανακάλυψε το ελαστικό με σαμπρέλα και ίδρυσε τη βιομηχανία που φέρει το όνομά του. (Γεν. 5/2/1840)
- 1959: Γιώργος Μπουζιάνης, Έλληνας ζωγράφος. (Γεν. 8/11/1885)
- 1983: Δήμος Σταρένιος, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 15/9/1909)