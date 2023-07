Ρόδος: Αποκαρδιωτική εικόνα από τον δορυφόρο – Χιλιάδες καμένα στρέμματα

Την καταστροφή της φωτιάς στην Ρόδο, που καίει ανεξέλεγκτη και σήμερα παρουσιάζει συνεχείς αναζωπυρώσεις καταγράφει το ευρωπαϊκό σύστημα «Κορπέρνικος».

Σε νέα δορυφορική φωτογραφία φαίνονται οι δασικές εκτάσεις που έχουν καεί και το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής.

Με κίτρινο χρώμα φαίνεται η έκταση που κατέστρεψε η φωτιά στις 20 Ιουλίου και με βαθύ κίτρινο η καταστροφή την 21η Ιουλίου. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται οι εκτάσεις που κάηκαν στις 22 Ιουλίου και με μωβ χρώμα στις 23 Ιουλίου.

#EMSR675 #Rhodes #Ροδος wildfire in #Greece🇬🇷

Our #RapidMappingTeam delivered its 3⃣rd Monitoring Product

An updated product is planned for this evening covering a larger Area of Interest

🔽Evolution of the burnt areas over time

More athttps://t.co/czRrf2yDub#Ροδοςπυρκαγια pic.twitter.com/s6uRWrGL9n

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 24, 2023