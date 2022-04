Πάσχα για τους άστεγους, με φροντίδα του ΚΥΑΔΑ

Με τη φροντίδα του ΚΥΑΔΑ, Πάσχα έκαναν και οι άστεγοι. Οι Street Work μοίρασαν 1.200 εορταστικές μερίδες φαγητού σήμερα, στους ανθρώπους που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Οι ομάδες Street Work μοίρασαν εορταστικά γεύματα σε κάθε γωνιά της πόλης, σε αστέγους που ζουν στον δρόμο και σε φιλοξενούμενους σε δομές. Μαγειρίτσα με συνοδευτικά το Μεγάλο Σάββατο, πασχαλινά γλυκίσματα και το παραδοσιακό αρνάκι σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, ήταν το μενού.

Τα γεύματα που διανεμήθηκαν σήμερα μέσω Street Work είναι δωρεά του B & M Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music