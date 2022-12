Οι ειδήσεις της νύχτας που πέρασε

Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της νύχτας που πέρασε.

Φρικτό τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου: «Παρά τα τραύματα είχε τις αισθήσεις του – Σωστό παλικάρι»

Σοκ έχει προκαλέσει το φρικτό τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου, κατά το οποίο ακρωτηριάστηκε ένας 52χρονος υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Σαρωνικού.

Ο 52χρονος υπάλληλος του Δήμου, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε με ακρωτηριασμένο πόδι στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου οι γιατροί δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Όπως λένε από το νοσοκομείο, έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση σταμάτησε η αιμορραγία, ωστόσο υπάρχουν πολλαπλά τραύματα σε εσωτερικά όργανα και κάθε ώρα που περνάει είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τη ζωή του.

Συνάδελφοι του 52χρονου υποστηρίζουν πως πρόκειται για έναν πολύ αγαπητό άνθρωπο ο οποίος κάνει δύο δουλειές για να τα φέρει βόλτα οικονομικά καθώς σπουδάζει δύο παιδιά.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, ο οποίος ήταν παρών την ώρα του ατυχήματος, περιέγραψε, μιλώντας στο Star, τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε με τον τραυματισμό του συναδέλφου του. «Το πρώτο που άκουσα ήταν το “μπαμ”. Το ΙΧ πέρασε από δίπλα μου και σταμάτησε όπως σταμάτησε…» ήταν τα πρώτα λόγια του οδηγού του απορριμματοφόρου κ. Νίκου Σανου που βρίσκεται σε εμφανή κατάσταση σοκ.

Ο ίδιος περιέγραψε πως ο συνάδελφός του, ο Τάσος, που υπέστη τον σοβαρό τραυματισμό με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του, αντιμετώπισε την κατάσταση σαν πραγματικό παλικάρι.

«Ο Τάσος είναι παλικάρι… Παρόλα τα χτυπήματα που είχε, επικοινωνούσε όσο μπορούσε. “Χαλάρωσέ μου το μπουφάν, τη μπλούζα, το παντελόνι” έλεγε, προφανώς δεν είχε καταλάβει ακόμα τι ακριβώς είχε συμβεί. Τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου Με τέτοια χτυπήματα που είχε, απορούσα πώς μπορούσε να συνεννοηθεί» είπε συντετριμμένος ο οδηγός.

Το βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ από το φρικτό τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου

Στο βίντεο φαίνεται η τραγική στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει με δύναμη πάνω στον 52χρονο εργαζόμενο, ο οποίος είναι πατέρας δύο παιδιών. Tο αυτοκίνητο οδηγούσε ένας νέος και παρέσυρε τον άτυχο υπάλληλο τη στιγμή που εκείνος προσπαθούσε να τοποθετήσει έναν μεγάλο μεταλλικό κάδο στον ειδικό βραχίονα του απορριμματοφόρου.

Φολέγανδρος: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Γαρυφαλλιάς – «Μου έχει αφήσει έναν σκοπό, να γίνω η φωνή της»

Ραγίζουν καρδιές τα λόγια της μητέρας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, του 26χρονου κοριτσιού που δολοφόνησε ο 30χρονος σύντροφός της το καλοκαίρι του 2021 στη Φολέγανδρο και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

«Μου έχει αφήσει έναν σκοπό, να προχωρήσω στα βήματά της και να γίνω η φωνή της όσο γίνεται, να μην ξεχαστεί ποτέ, να μπορέσει να βγει κάτι καλό για την κοινωνία. Σίγουρα ένα αίσθημα δικαίωσης το νιώθουμε, όμως δικαίωση για μας, το έχω ξαναπεί, θα ήταν να γυρίσει πίσω το παιδί μας», τόνισε η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, μιλώντας στο MEGA.

«Σήμερα θα γιόρταζες»: Συγκλονίζει η ανάρτηση της μητέρας της 21χρονης Έμμας

Μια συγκινητική ανάρτηση στα social media έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων, η μητέρα της 21χρονης Έμμας η οποία έχασε την ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η μητέρα της Εμμανουέλα Καρυωτάκης ανέβασε μία φωτογραφία που είχε τραβηχτεί 2 μέρες πριν φύγει «για το μακρινό της ταξίδι». «Πανέμορφή μου σήμερα θα γιόρταζες.. σήμερα θα ήσουν εδώ μαζί μας.. σήμερα θα είχαμε χαρές.. Πόσο πόνο μπορεί να αντέξει μια καρδιά χωρίς να σπάσει;; Πόσα γιατί μπορεί να αντέξει ένα μυαλό χωρίς να χαθεί;; Πως περνάει μια ζωή που έχει γίνει εφιάλτης;; Αυτή ήταν η τελευταία φωτογραφία μας, 2 μέρες πριν φύγεις για ταξίδι μακρινό.. Until we meet again.. Σ αγαπώ για πάντα ..» έγραψε στην λεζάντα της φωτογραφίας η μητέρα της Έμμας

Η Ελληνίδα αθλήτρια που πάσχει από το σύνδρομο Stiff Person δίνει μήνυμα θάρρους και ελπίδας – ΒΙΝΤΕΟ

Αντιμέτωπη με την σπάνια ασθένεια του συνδρόμου Stiff Person που προσβάλει 1 άτομο στο 1 εκατομμύριο ανθρώπους βρίσκεται μια Ελληνίδα αθλήτρια.

Το σύνδρομο αυτό έγινε γνωστό μετά την ανακοίνωση της Σελίν Ντιόν ότι εγκαταλείπει την ενεργό δράση εξαιτίας του. Πρόκειται για μια ασθένεια που προκαλεί δυσκαμψία στο μυικό σύστημα. Η Ελληνίδα αθλήτρια Αλεξάνδρα Σταματοπουλου όμως στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί στην καθημερινότητά της το σύνδρομο Stiff Person.

Η αθλήτρια κολύμβησης με τη σπάνια νευρολογική ασθένεια μίλησε στην ΕΡΤ για την επώδυνη καθημερινότητα των ασθενών δίνοντας παράλληλα μήνυμα θάρρους και ελπίδας. H 37χρονη αθλήτρια με τις δεκάδες διακρίσεις μίλησε για το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου, μια νευρολογική ασθένεια που χτυπά έναν άνθρωπο ανά εκατομμύριο ανθρώπους.

«Ξαφνικά άρχισα να μην έχω δύναμη. Είχα μουδιάσματα και καψίματα στα χέρια. Και οι μύες μου έσφιγγαν, οπότε δεν με άφηναν να κάνω κινήσεις που χρειάζονται στις ενόργανη γυμναστική» εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα Σταματοπουλου, η οποία από το 2010 χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. «Εάν κάνω πέντε βήματα μετά τρέμουν τα πόδια μου, σφίγγουν και πρέπει οπωσδήποτε να κάτσω» αποκάλυψε.

Σφοδρό τροχαίο στα Χανιά ανήμερα των Χριστουγέννων – Δύο τραυματίες

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, ενώ κινούνταν στην οδό Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κολώνα.

Από τη σύγκρουση τα άτομα εγκλωβίστηκαν εντός του οχήματος και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων προκειμένου να απεγκλωβιστούν. Δύο άτομα τραυματίστηκαν από το σφοδρή σύγκρουση και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ίλιον: «Δεν ήμουν μπροστά στον βιασμό του 15χρονου» λέει η μαθήτρια που το όνομά της εμπλέκεται στην υπόθεση

Μια από τις ανήλικες μαθήτριες που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του βιασμού του 15χρονου από το Ίλιον και αναμένεται να κληθεί τις επόμενες μέρες για κατάθεση, σε δηλώσεις της υποστήριξε ότι δεν έχει κάνει τίποτα και τονίζει ότι φοβάται να κυκλοφορήσει.

Μιλώντας, μαζί με τον πατέρα της στο STAR ανέφερε: «Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν ήμουν μπροστά στη σκηνή του βιασμού. Ενώ εγώ συμπαραστέκομαι στο παιδί και του δίνω κουράγιο, μου λένε να πεθάνουν οι γονείς μου και εγώ φοβάμαι να κυκλοφορήσω».

«Την ημέρα που γινόταν αυτό είχα κανονίσει με μια άλλη κοπέλα να πάμε βόλτα και έτυχε να περάσουμε να πούμε ένα γεια. Είπαμε “γεια” απ’ έξω, φύγαμε και μετά εγώ προσωπικά το έμαθα όταν αυτά τα βίντεο άρχισαν να διαδίδονται στο σχολείο μου. Ντρέπομαι για αυτά τα παιδιά που άσκησαν βία σε έναν συνομίληκό τους. Θέλω να πω ένα κουράγιο στο παιδί γιατί στη θέση αυτού του παιδιού θα μπορούσα να ήμουν και εγώ», λέει η 15χρονη.

Πατέρας 15χρονης: «Απλά πέρναγαν απ’ έξω»

«Από ό,τι φαίνεται, εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα που μάλλον θα τραβούσαν βίντεο, η κόρη μου έτυχε να περνάει απ’ έξω με τις φίλες της και είπαν ένα “γεια” όταν τους είδαν μαζεμένους, χωρίς να βλέπουν κάτι που να τους κινεί την περιέργεια ή ότι θα γινόταν κάτι άσχημο. Απλά χαιρέτισαν και έφυγαν» είπε ο πατέρας της 15χρονης.

«Σαν πατέρας ενός 15χρονου παιδιού στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που έχει γίνει στο παιδί, και για αυτό που έχει τραβήξει» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Έγκυος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικών: Μοναστηράκι-Μαρούσι σε 8 λεπτά

Αστυνομικοί άνοιξαν τον δρόμο σε έγκυο γυναίκα που έπρεπε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο μαιευτήριο το βράδυ της Πέμπτης. Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άμεση κι έτσι η γυναίκα και ο σύζυγός κατάφεραν να φτάσουν σε χρόνο ρεκόρ από το Μοναστηράκι στο Μαρούσι.

Συγκεκριμένα, το GPS έδινε 20 λεπτά για την διαδρομή από το Μοναστηράκι σε ιδιωτικό μαιευτήριο του Αμαρουσίου, όμως ο οδηγός με την βοήθεια των ένστολων το έκανε σε μόλις οκτώ. Πληρώματα περιπολικών και μοτοσικλετιστές της ΕΛ.ΑΣ. άνοιγαν τον δρόμο και έτσι η έγκυος έφτασε εγκαίρως στην κλινική.

Πρόκειται για ζευγάρι Ελλήνων που διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, αλλά είχε έρθει στη χώρα μας για εξωσωματική γονιμοποίηση. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, υπήρξαν κάποιες επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της και χρειάστηκε η άμεση μεταφορά της στο μαιευτήριο, όπου και νοσηλεύεται. Ευτυχώς, ο γιατρός της δηλώνει αισιόδοξος.

Αιγάλεω: Άφησαν το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο παρά τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ

Ούτε την ημέρα των Χριστουγέννων σταμάτησαν τα παρκαρίματα ντροπής.

Καθημερινά, οργισμένοι πολίτες στέλνουν στο enikos.gr εικόνες με ασυνείδητους οδηγούς που σταθμεύουν όπου βρουν τα οχήματά τους, χωρίς να τους ενδιαφέρει εάν ενοχλούν ή εάν προκαλούν προβλήματα.

Σε φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, φαίνεται ένα αγροτικό όχημα παρκαρισμένο πάνω σε πεζοδρόμιο στο Αιγάλεω. Όπως καταγγέλλει αναγνώστης του enikos.gr, λίγο παρακάτω στον δρόμο υπήρχαν ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ, και όταν το είπε στα άτομα που βγήκαν από το αυτοκίνητο, εκείνοι αδιαφόρησαν.