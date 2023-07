Οι ειδήσεις της νύχτας που πέρασε

Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της νύχτας που πέρασε.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για κλοπή χρημάτων από ταμείο μαγαζιού – Με… παρελθόν ο δράστης

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη ένας 41χρονος για κλοπή από κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το πρωί του Σαββάτου (1/7). Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, ο δράστης αφαίρεσε άγνωστο ποσό από τα ταμεία του μαγαζιού, όμως, έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη. Έπειτα από αναζητήσεις των αστυνομικών του τμήματος Λευκού Πύργου εντοπίστηκε, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών αρχών, κατά το τελευταίο δίμηνο ο 41χρονος είχε αφαιρέσει σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις τρία κινητά τηλέφωνα και μία τσάντα, που περιείχε προσωπικά αντικείμενα, χρηματικό ποσό και τραπεζικές κάρτες, με μία εκ των οποίων προέβη σε συναλλαγές αξίας 100 ευρώ.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα και το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Φθιώτιδα: Μπαράζ «χτυπημάτων» σε αυτοκίνητα – Πήραν βαλίτσες, λάπτοπ και κινητά

Κυριακή με θερμοκρασίες που θύμιζαν καύσωνα και οι παραλίες της Φθιώτιδας γέμισαν κόσμο.

Αυτό φαίνεται ότι περίμεναν και οι «ποντικοί» για να «χτυπήσουν» σε αυτοκίνητα προσδοκώντας στην ανεύρεση χρημάτων ή άλλων χρήσιμων αντικειμένων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας LamiaReport, γύρω στις 15:00 το μεσημέρι σημειώθηκε το πρώτο «χτύπημα» στα Καμένα Βούρλα σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο πίσω από το ξενοδοχείο «Γαλήνη», πλησίον του Ι.Ν. του Αγίου Παντελεήμονα.

Αφαίρεσαν βαλίτσα με ρούχα, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν τους κάλυψε για αυτό αποπειράθηκαν να ανοίξουν κι άλλα δύο οχήματα, όμως δεν τα κατάφεραν και τράπηκαν σε φυγή.

Μετά τις 5 το απόγευμα ξεκίνησαν τα «χτυπήματα» στις Ράχες και κρίνοντας από τη διαφορά στην ώρα και τον τρόπο, φαίνεται ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες.

Έσπασαν τα τζάμια σε δύο αυτοκίνητα, το ένα στο πάρκινγκ δίπλα στα μπαρ στην ανατολική παραλία και το άλλο στο δρόμο για το Φάρο μετά τον Αι-Γιάννη. Επίσης παραβίασαν πόρτα αυτοκινήτου σε χώρο λίγο πιο πάνω από την παραλία στο λιμάνι.

Στις δύο περιπτώσεις αφαίρεσαν βαλίτσες με ρούχα, στο ένα όμως βρήκαν μέσα και δύο λαπ-τοπ που έκαναν επίσης φτερά. Τέλος από το τρίτο όχημα έκλεψαν ένα κινητό τηλέφωνο.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι γενικά όλα τα αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα σε σημεία με αρκετό, αν όχι πολύ, κόσμο και σε ώρες που υπήρχε ιδιαίτερη κίνηση στις δύο κωμοπόλεις.

Οι κλοπές καταγγέλθηκαν στα οικεία Αστυνομικά Τμήματα Καμένων Βούρλων και Ραχών που διενεργούν την προανάκριση.

Εύβοια: Συγκλονίζει ο ψαράς που έσωσε τον ηλικιωμένο χειριστή του σκάφους που πήρε φωτιά στο Μαρμάρι

Ο ηλικιωμένος χειριστής του σκάφους βρίσκεται ημιλιπόθυμος στη θάλασσα. Ένας κάτοικος του Μαρμαρίου τον έχει σώσει και τον έχει αγκαλιάσει. Κρατιόνται από μία βάρκα. Την ίδια στιγμή το ταχύπλοο καίγεται.

Στις 8 το πρωί δύο αδέλφια, ο Στέλιος και ο Ανδρέας Μενεξές που διατηρούν ιχθυοπωλείο στο Μαρμάρι της Εύβοιας επέστρεφαν από το ψάρεμα. Σε πολύ κοντινή απόσταση πέρασε ένα σκάφος. Τη συνέχεια δεν μπορούσαν να την φανταστούν.

«Εκείνη την ώρα έγινε η έκρηξη η μεγάλη, το μπαμ το μεγάλο και αμέσως όπως ήταν είδαμε τους καπνούς, είδαμε θρύμματα στον αέρα, πλαστικά στη θάλασσα. Κατευθείαν γυρίσαμε, όπως είναι και πήγαμε πάνω στο σκάφος να δούμε τι συμβαίνει. Το μυαλό μας πήγε στο κακό κατευθείαν ότι ο άνθρωπος που είναι μέσα είναι νεκρός», περιέγραψε ο Στέλιος Μενεξές μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όταν πλησίασαν το σκάφος είδαν τον ηλικιωμένο να κρατιέται στο μπροστινό μέρος και να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

«Μόλις έφτασα κοντά του είπα αν είναι καλά, τον ρώτησα αν είναι καλά, δεν μου απαντούσε και του λέω κατευθείαν πέσε στη θάλασσα. Ευτυχώς με άκουσε έπεσε μέσα στη θάλασσα και εκείνη την ώρα μόλις έπεσε στη θάλασσα πήδηξε ο αδελφός μου μέσα ο Ανδρέας και τον πιάσαμε, τον πήρε αγκαλιά και στη συνέχεια τους έριξα εγώ ένα σχοινί, τον πήραμε λίγο μακριά από το σκάφος για να μην κάνει δεύτερη έκρηξη», συμπλήρωσε ο Στέλιος Μενεξές.

Ο χειριστής του σκάφους ήταν τραυματισμένος στα πόδια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καρύστου για τις πρώτες. Στη συνέχεια αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Όπως περιέγραψε ο άνδρας που τον διέσωσε, «ήταν σαν ακρωτηριασμένο, το ένα του το πόδι, δηλαδή κάτω, από την έκρηξη που έγινε και το άλλο του το πόδι είχε αρκετές εκδορές πάνω. Του έλεγε το αδερφού μου ότι δεν νιώθω τα πόδια μου, δεν νιώθω τα πόδια μου. Ο αδερφός μου τον ρώταγε το κεφάλι σου πονάει; Η μέση σου την αισθάνεσαι; Εντάξει, λέει, είναι το κεφάλι μου και η μέση του, τα πόδια μου δεν αισθάνομαι, καίνε τα πόδια μου».

Tα στελέχη του λιμεναρχείου Μαρμαρίου έχουν αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

«Από ό,τι φαίνεται είχε πρόβλημα με τις εξαγωγές των καυσαερίων. Μάλλον είχε κάποιο βούλωμα στις εξαγωγές και αυτές οι μηχανές κάνουν επιστροφή πίσω πάλι τα καυσαέρια και έγινε η ανάφλεξη και έκανε το μπαμ», εκτίμησε ο ψαράς, Στέλιος Μενεξές.

Λίγη ώρα μετά τη φωτιά το σκάφος βυθίστηκε ενώ γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί ρύπανση.

Πέθανε ο Βασίλης Κωνσταντινίδης των θρυλικών «Idols»

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Βασίλη Κωνσταντινίδη, της «ψυχής» του θρυλικού συγκροτήματος «Idols». Ο γνωστός ντράμερ και τραγουδιστής πέθανε το μεσημέρι της Κυριακής (2/7) από ανακοπή καρδιάς, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει ο Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ανάρτησή του στα social media.

Ο δημοσιογράφος αποχαιρέτησε τον Βασίλη Κωνσταντινίδη με μία συγκινητική ανάρτηση. Δημοσίευσε μία φωτογραφία του μουσικού και στη λεζάντα έγραψε:

«Τα χέρια μου τρέμουν, τα μάτια μου πλημμυρίζουν δάκρυα, η καρδιά μου σπαράζει… τρεις το μεσημέρι Κυριακή και πριν από τρεις ώρες έφυγε από κοντά μας για το Μεγάλο του Ταξίδι ο καλός μου, ο κολλητός μου, ο φίλος μου, η παρέα μου στους καφέδες στη Φωκίωνος με τα σκυλιά μας, ο Βασίλης Κωνσταντινίδης. Σπουδαίος καλλιτέχνης, η ψυχή των IDOLS που επέμενε ακόμα, έφυγε από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να γράψω κάτι άλλο… δεν το πιστεύω….δεν θέλω να το πιστέψω….θα τραγουδάει στη Γειτονιά των Αγγέλων μου έγραψε η σύντροφός του, η Λίζα».

Ποιος ήταν ο Βασίλης Κωνσταντινίδης και οι Idols

Ο Βασίλης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα. Έμενε με την οικογένειά του στον Κολωνό, ενώ ο πατέρας του είχε ένα μικρό μαγαζί με παπούτσια στην Ομόνοια. Στη συνέχεια μετακόμισαν στο κέντρο και ο ίδιος άρχισε να ασχολείται με την μουσική, ενώ έβγαλε τα πρώτα του ντραμς στην ταράτσα. «Ξεκίνησα στα 18 μου μόνος μου. Δεν είχα σπουδάσει μουσική. Απλά είχα μέσα μου το ρυθμό», είπε ο ίδιος σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο maxmag.gr.

Μαζί με άλλα τέσσερα παιδιά έκαναν το συγκρότημα The esquires, ενώ στη συνέχεια ήρθαν οι Idols, που έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους τον Οκτώβριο του 1964. Ο ίδιος έγινε μέλος του συγκροτήματος Idols το 1968 αρχικά παίζοντας ντραμς και στη συνέχεια τραγουδώντας. Το 1969 αποχώρησε και επέστρεψε το 1972.

Οι Idols ήταν μεταξύ των εγχώριων καλλιτεχνών που προσκλήθηκαν να διανθίσουν το κορυφαίο ροκ γεγονός της χρονιάς του 1967, τη συναυλία που έδωσαν οι Rolling Stones στην Αθήνα. Στις 17 Απριλίου το βράδυ, συμμετείχαν, ως supporter group, στο άνοιγμα του προγράμματος της επεισοδιακής εκείνης συναυλίας στο Γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που την παρακολούθησαν περίπου 10.000 ή 12.000 άτομα.

Tην πρώτη περίοδο ηχογράφησαν τα 45άρια “He’s The One / Hellow Honey”, “Reward / Wanted By The Low” και “La Dem Da Da / Boys”, αλλά δεν έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Μετά το 1968 άλλαξαν εταιρεία, έκαναν στροφή στον ελληνικό στίχο και κυκλοφόρησαν αρκετές επιτυχίες, όπως τα “Τρικυμία στην καρδιά μου”, “Τα χρόνια περνούν”, “Ξαφνικά μ’ αγαπάς”, και, το 1969, ένα άλμπουμ με τίτλο τ’ όνομά τους.

Σε σχέση με τα άλλα συγκροτήματα της εποχής, οι Idols λειτούργησαν πιο πολύ σαν ορχήστρα χορού στα μαγαζιά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων πόλεων. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 (το 1989), το συγκρότημα ξαναδημιουργήθηκε από τους Γιούλη, Παπαβασιλείου, Κωνσταντινίδη και Δημήτρη Κατακουζηνό (μπάσο) και Νότη Λαλαΐτη. Ηχογράφησαν το άλμπουμ “Ανταοκτώ”, έκαναν μερικές ρετρό εμφανίσεις και διαλύθηκαν οριστικά, μετά την εμφάνισή τους σαν σπέσιαλ καλεσμένοι στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1991. Ωστόσο, έκαναν κάποιες περιστασιακές εμφανίσεις στην τηλεόραση και σε επετειακές εκδηλώσεις.

Τραγωδία στην Ίο: Διασκέδαζαν για την αποφοίτησή τους και κατέληξαν νεκροί

Τραγωδία στην Ίο για δύο Ιρλανδούς, οι οποίοι έφτασαν στο νησί των Κυκλάδων προκειμένου να περάσουν όμορφα κατά την αποφοίτησή του και την εκδρομή που συνηθίζουν να διοργανώνουν οι μαθητές του σχολείου μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Μια ιστορία που σοκάρει αφού δυο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους, στο νησί της Ίου, με τραγικό τρόπο. Τελικά αποδείχτηκε ότι το ταξίδι στην Ελλάδα και την Ίο, για την παρέα των 70 συμμαθητών που έφτασαν από το κολέγιο St Michael του Δουβλίνου αποδείχτηκε σε θρίλερ…

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Cyclades24.gr, οι Ιρλανδοί ξεκίνησαν το Σάββατο από νωρίς το μεσημέρι να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και να διασκεδάζουν με την παρέα τους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κάποια στιγμή ο Max επιχείρησε να επιστρέψει στο κατάλυμα του με τα πόδια, όπως και συνηθίζουν αρκετοί τουρίστες να κυκλοφορούν στο νησί αφού οι αποστάσεις είναι κοντινές.

Ωστόσο, τα ίχνη του χάθηκαν, αφού οι φίλοι όταν γύρισαν στο δωμάτιο δε βρήκαν το φίλο τους στο δωμάτιο. Άμεσα, οι αστυνομικές αρχές του νησιού κινητοποιήθηκαν και άρχιζαν να αναζητούν τον Ιρλανδό, τον οποίο και εντόπισαν νεκρό στις 11 το πρωί της Κυριακής σε γκρεμό στην περιοχή Γερμανώλη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και προφανώς έχασε τις αισθήσεις τους, παραπάτησε και βρέθηκε στο κενό… χτυπώντας με το κεφάλι.

Συγκλονισμένοι οι φίλοι του, δε μπορούσαν να πιστέψουν για το κακό που τους βρήκε αφού το ταξίδι αποφοίτησης κατέληξε σε τραγωδία. Δεν τους έφτανε αυτό, λίγη ώρα αργότερα, ακόμη ένα μέλος της παρέας, ο Andrew, έχασε τις αισθήσεις τους και έφυγε από τη ζωή, ο οποίος μάλιστα αντιμετώπιζε χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του φίλου του.

Τόσο το νησί της Ίου είναι συγκλονισμένο όσο και οι φίλοι των δύο παιδιών και οι συγγενείς τους στην Ιρλανδία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιρλανδίας επιβεβαίωσε το θάνατο των δύο παιδιών. “Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ενήμερο για την υπόθεση και παρέχει προξενική βοήθεια. Όπως σε όλες τις προξενικές υποθέσεις, το Υπουργείο δεν σχολιάζει λεπτομέρειες για μεμονωμένες περιπτώσεις”, δήλωσε ο εκπρόσωπος στην Irish Independent.

Αυτό είναι το τρίτο κρούσμα τις τελευταίες επτά ημέρες που βλέπει έναν νεαρό Ιρλανδό να χάνει τη ζωή του ενώ έκανε διακοπές στην Ελλάδα. Ο Rory από το Cullohill στο Co Laois πέθανε την περασμένη Κυριακή στη Ζάκυνθο, αφού το σώμα του βρέθηκε σε πισίνα. Ο κ. Deegan μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ανακοίνωση εξέδωσαν και το σχολείο των δύο νεαρών.

Σε ανακοίνωσή του το σχολείο ανέφερε: «Μια ημέρα τεράστιας θλίψης για το σχολείο, ενημερωθήκαμε για άλλη μια καταστροφική απώλεια από την τάξη του 2023, με τον θάνατο του Max Wall. Ο Μαξ ήταν μια συνεχής πηγή θετικότητας, ενθάρρυνσης και διασκέδασης για όλους τους γύρω του.

Δύο συμμαθητές του Leaving Cert έχασαν τη ζωή τους ενώ έκαναν διακοπές στην Ελλάδα σε μια «καταστροφική απώλεια» για το πρώην σχολείο τους. Μια ημέρα τεράστιας θλίψης για το σχολείο, ενημερωθήκαμε για άλλη μια καταστροφική απώλεια από την τάξη του 2023, με τον θάνατο του Max Wall. Ο Μαξ ήταν μια συνεχής πηγή θετικότητας, ενθάρρυνσης και διασκέδασης για όλους τους γύρω του. Ήταν εξαιρετικά δημοφιλής τόσο στο προσωπικό όσο και στους φοιτητές, και ένας φανταστικός υποστηρικτής των ομάδων μας κατά τη διάρκεια των διαφόρων εκστρατειών κυπέλλου (καθώς και ένας σπουδαίος αδερφός του προηγούμενου μαθητή, του Τσάρλι). «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Μαξ σε αυτή τη φοβερή στιγμή και με τους φίλους του που βίωσαν μια τέτοια συγκλονιστική απώλεια τις τελευταίες 24 ώρες. Συγκλονιστικά τα λόγια και για τον δεύτερο νεαρό: «Ο Άντριου δεν ήταν μόνο ένας δημοφιλής συμμαθητής και φίλος, αλλά ένα περήφανο και αφοσιωμένο μέλος της ποδοσφαιρικής μας ομάδας. Ήταν ευγενικός με τους γύρω του, ειλικρινής σε όλες του τις προσπάθειές του και σπουδαίος αδερφός του Ρόρι. Ο Άντριου θα λείψει πολύ σε όλους όσοι είχαν τη χαρά να τον γνωρίσουν».

Σύμφωνα με το Cyclades24 σε ένδειξη πένθους αρκετά μπαρ του νησιού δεν άνοιξαν την Κυριακή.

Λάρισα: Στα επείγοντα μεταφέρθηκε άνδρας έπειτα από δάγκωμα φιδιού

Στα επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ) μεταφέρθηκε ένας νεαρός, έπειτα από δάγκωμα φιδιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του larissanet.gr, το περιστατικό συνέβη λίγα λεπτά μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής (2/7). Ένας άλλος άνδρας, που ήταν μαζί με τον νεαρό, τον μετέφερε στα επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, το οποίο εφημερεύει, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο μεταξύ, είχε ήδη ενημερωθεί η αστυνομία για το περιστατικό κι έτσι δυνάμεις της συνόδευσαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι να φτάσουν με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

Αχαρνές: Ελάφι εντοπίστηκε νεκρό στην περιοχή της Μπόσκιζας

Νεκρό εντοπίστηκε ένα νεαρό ελάφι στην περιοχή της Μπόσκιζας στις Αχαρνές. Κάτοικοι ήταν εκείνοι που είδαν το νεκρό ζώο και ενημέρωσαν αμέσως το Τμήμα Ασφάλειας Αχαρνών. Σύμφωνα με πληροφορίες του acharnaika-nea.gr, επειδή το ελάφι δεν φέρει εμφανές τραύμα από πυροβόλο όπλο, την διερεύνηση για την αιτία θανάτου του ανέλαβε το Δασαρχείο Πάρνηθας.

Οι κάτοικοι της περιοχής παρακαλούν όποιον δημότη γνωρίζει κάτι για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του το άτυχο ζώο, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ασφάλειας Αχαρνών. Ερώτημα αποτελεί το γιατί τα ελάφια αφήνουν τον φυσικό τους χώρο και κατεβαίνουν όλο και πιο συχνά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ κρίσιμη είναι η ενημέρωση του κοινού και των επισκεπτών της Πάρνηθας για τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στα άγρια ζώα.