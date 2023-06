Οι ειδήσεις της νύχτας που πέρασε

Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της νύχτας που πέρασε.

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός, είχε επίκεντρο 35 χλμ ανατολικά της Ζάκρου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8,6 χλμ.

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στους Άγιους Πάντες – Τραυματισμός τριών ατόμων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα Χανιά, στο ύψος των Αγίων Πάντων στον ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flashnews.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα (ένας ενήλικος και δύο ανήλικοι). Στο ένα από τα δύο οχήματα η οδηγός ήταν αλλοδαπή, ενώ όπως προκύπτει από τις πληροφορίες πιθανόν να υπάρχει εμπλοκή και τρίτου οχήματος.

Στο σημείο βρέθηκαν πυροσβεστικό όχημα, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τους τραυματίες, των οποίων η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο

Τραγωδία στη Σύρο: 52χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με νταλίκα

Τραγωδία το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιουνίου, στη Σύρο και συγκεκριμένα στην Ερμούπολη, καθώς ένας 52χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση της μηχανής του με διερχόμενη νταλίκα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cyclades24.gr, ο οδηγός της μηχανής, που κινούνταν επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τράκτορα νταλίκας, με αποτέλεσμα να καταλήξει ακαριαία. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, λίγο πριν από τη σύγκρουση είχε αναπτύξει ταχύτητα

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα, όμως ήταν ήδη αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται απο την αστυνομία.

Καλαμάτα: Τροχαίο στο κέντρο της πόλης – 25χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου κι έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

Χάος προκάλεσε, λίγη ώρα μετά τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος, στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tharrosnews.gr, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, που κινούνταν επί της οδού Φραντζή, με αποτέλεσμα να πέσει σε σταθμευμένα οχήματα και μηχανάκια, προκαλώντας σοβαρότατες υλικές ζημιές.

Ο 25χρονος είναι καλά στην υγεία του και προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, ενώ να σημειωθεί πως το αυτοκίνητο ήταν χωρίς πινακίδες.

Ο δρόμος έμεινε κλειστός για αρκετή ώρα.

Γρηγόρης Σηφάκης: «Έφυγε» από τη ζωή μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων

Θλίψη επικρατεί στην ακαδημαϊκή και πολιτιστική κοινότητα εξαιτίας του θανάτου του Γρηγόρη Μ. Σηφάκη.

Ο Γρηγόρης Σηφάκης άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο 17 Ιουνίου στην Αθήνα σε ηλικία 88 ετών.

Πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων ενώ υπήρξε και ιδρυτικό μέλος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.

Μάλιστα, στη σελίδα του facebook των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης αναρτήθηκε μία μακροσκελή ανακοίνωση για την προσφορά και το έργο του σπουδαίου ακαδημαϊκού.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Έφυγε από τη ζωή σήμερα 17 Ιουνίου ο Γρηγόρης Μ. Σηφάκης, μια σπουδαία προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων, ιδρυτικό μέλος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και διευθυντής επί σειρά ετών της εκδοτικής τους σειράς «Συμβολές στις επιστήμες του ανθρώπου».

Ο Γρηγόρης Μ. Σηφάκης (Ηράκλειο 1935 – Αθήνα 2023) ήταν ομότιμος καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Alexander S. Onassis Professor της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και του νεοελληνικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (1992-2003). Διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1981-1987), ήταν ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και πρώτος Διευθυντής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, ενώ είχε διδάξει στα Πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Στα νεανικά του χρόνια ευτύχησε να μαθητεύσει κοντά σε διακεκριμένους δασκάλους, τον φιλόλογο Μενέλαο Παρλαμά και τον αρχαιολόγο Νικόλαο Πλάτωνα στην Κρήτη, τον Θρασύβουλο Σταύρου στην Αθήνα. Αργότερα, κατά τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Λονδίνο (1961-1964), παρακολούθησε τους καθηγητές T.B.L. Webster (υπό την επίβλεψη του οποίου συνέγραψε τη διδακτορική του διατριβή για το ελληνιστικό θέατρο), E. G. Turner, R. G. Winnington-Ingram, A. M. Dale κ.ά.

Οι τομείς της επιστημονικής του ειδίκευσης αφορούσαν το αρχαίο δράμα, την ιστορία του αρχαίου θεάτρου και τη θεωρία της λογοτεχνίας, με έμφαση στον παραδοσιακό χαρακτήρα και το λογοτυπικό ύφος της ποίησης από τον Όμηρο έως τον Διγενή, τον Ερωτόκριτο και το δημοτικό τραγούδι.

Μεταξύ των έργων του: «Parabasis and animal choruses» (The Athlone Press, 1971), «Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988), «Μπέλα Μπάρτοκ και δημοτικό τραγούδι» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997) «Aristotle on the function of the tragic poetry» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003), «Ζητήματα ποιητικής, φιλολογίας και λαογραφίας» (Κίχλη, 2016), ενώ προς τιμήν του έχει κυκλοφορήσει ο τόμος «Παραχορήγημα. Μελετήματα για το αρχαίο θέατρο» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2010).

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης τον αποχαιρετούν με σεβασμό και αγάπη, και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του».

Καιρός: Μήνυμα 112 σε Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες

Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, το οποίο εκδόθηκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου.

Σύμφωνα με αυτό, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν την ανατολική χώρα.

Συγκεκριμένα έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

Την Κυριακή (18-06-2023),

κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (ειδικότερα στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Πιερίας) καθώς και στα βορειότερα τμήματα της Θεσσαλίας, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες στην Εύβοια, από τις προμεσημβρινές ως τις απογευματινές ώρες στην Αττική, τη Βοιωτία και πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τις βόρειες Κυκλάδες.

Τα φαινόμενα στην περιοχή της Μαγνησίας, των Σποράδων, της κεντρικής και της βόρειας Εύβοιας μέχρι και τις προμεσημβρινές θα είναι έντονα και τοπικά επικίνδυνα και από τις προμεσημβρινές ώρες στην υπόλοιπη Εύβοια, Αττική και τη Βοιωτία μέχρι και το απόγευμα.

Μήνυμα «112» σε Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία & Σποράδες

Μήνυμα από το «112» για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) από τις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής, έφτασε στους κατοίκους σε Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία & Σποράδες. Σε αυτό, ζητείται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) από τις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής 18/06 σε Κεντρική & Βόρεια #Εύβοια #Μαγνησία & #Σποράδες ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) June 17, 2023

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 43χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα

Τραγωδία σε χωριό του Ηρακλείου της Κρήτης, καθώς ένας 43χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretapost.gr, το άψυχο σώμα του βρήκαν συγγενικά του πρόσωπα το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι του.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν τον 43χρονο στο απονενοημένο διάβημα.

Τροχαίο στην Χαλκίδα: Ανετράπη τζιπ – Εγκλωβίστηκε 53χρονη οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιουνίου στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τζιπ που κινούνταν στην περιοχή της Γλύφας, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου.

Αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστεί η 53χρονη οδηγός και να χρειαστεί τη βοήθεια ανδρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας για να τον απεγκλωβίσουν.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την 53χρονη στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία κατέγραψε και διερευνά τα αιτία του τροχαίου ατυχήματος.

Ναυάγιο στην Πύλο: Νέες μαρτυρίες για το «ταξίδι κόλαση» – Τα βασανιστήρια από τους διακινητές

Νέα στοιχεία προκύπτουν για το πώς εκτυλίχτηκε η τραγωδία στα ανοιχτά της Πύλου, με το ναυάγιο του αλιευτικού, καθώς οι διασωθέντες συνέρχονται και μιλάνε. Αναγνωρίζουν τους διακινητές και περιγράφουν ένα ταξίδι με σάπιο καράβι και με βασανιστήρια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, οι συγκεκριμένοι διακινητές φέρεται να είχαν κάνει το ίδιο δρομολόγιο άλλες 18 φορές ενώ είχαν διακριτούς ρόλους στο πλοίο. Χρησιμοποιούσαν ακόμα και μαστίγια για να κρατούν ήσυχους τους μετανάστες, χτυπώντας τους ενώ δεν τους έδιναν νερό, αν δεν το πλήρωναν.

Τους χτυπούσαν με μαστίγια

Η μαρτυρία ενός διασωθέντα σοκάρει: «Αναγνωρίζω αυτό το άτομο που μας φώναζε και μας έδινε διαταγές. Αυτό το άτομο μας έδινε φαγητό, μόνο εάν του δίναμε λεφτά. Μας έβριζε και μας χτυπούσε». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τους χτυπούσαν ακόμα και με αυτοσχέδια μαστίγια.

Χωρίς φαγητό και νερό

«Ταξιδεύαμε τρεις μέρες και μετά χάλασε η μηχανή του σκάφους. Βραδινές ώρες στις 13/6 οι διακινητές είχαν σβήσει τις μηχανές του σκάφους για να μην ακούν το θόρυβο δίπλα τους τα πλοία που περνούσαν. Κάποιοι από τους Αιγύπτιους ζήτησαν νερό από κάποιο πλοίο που περνούσε. Το πλήρωμα κάποιου πλοίου πέταξε νερό, όμως το πήραν όλο οι Αιγύπτιοι και δεν έδωσαν σε εμάς».

Η βύθιση του σκάφους

«Στο σκάφος ήταν δύο άτομα που είχαν ενεργό ρόλο στη μεταφορά μας και έκαναν κουμάντο. Εμένα με έβαλαν να κάτσω στο επάνω κατάστρωμα και τη γυναίκα μου με τα παιδιά μου την έβαλαν σε καμπίνα. Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας την Παρασκευή και στο σκάφος επιβαίναμε περίπου 700 άτομα». Το σκάφος γύρισε ξαφνικά από την μια μεριά γιατί είχε περισσότερο κόσμο.. Από αυτή την μεριά μπήκαν νερά και το σκάφος άρχισε να βυθίζεται», είπε.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του ίδιου διασωθέντα: «Κάποιοι πήδηξαν στη θάλασσα και κάποιοι άλλοι κρατιόντουσαν από διάφορα σημεία του σκάφους. Εγώ πήδηξα στη θάλασσα, όμως επειδή δεν ήξερα κολύμπι, καθόμουν ανάσκελα και περίμενα να με σώσουν. Όσοι δεν πρόλαβαν να βγουν βυθίστηκαν στο νερό μαζί με το σκάφος και μεταξύ αυτών και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου.

«Άλλος έφτιαχνε τη μηχανή, άλλος μας έδινε νερό και φαγητό»

Τη μαρτυρία ενός διασωθέντα από το ναυάγιο στην Πύλο φέρνει στη δημοσιότητα το OPEN, στην οποία περιγράφει τη φρίκη που βίωναν οι μετανάστες στα χέρια των διακινητών. «Το Νο 64 ήταν το άτομο που έφτιαχνε τη μηχανή όταν χαλούσε. Τα άτομα με τα Νο 56,57, 74, 83 και 94 ήταν τα άτομα που μας έδιναν φαγητό και νερό που κινούνταν ελεύθερα μέσα στο πλοίο και μας φώναζαν και μας φοβέριζαν», λέει άλλος μετανάστης στην κατάθεσή του, κατά την αναγνώριση των διακινητών

«Όχι, δεν υπήρχαν σωσίβια στο πλοίο, κανένας μας δεν φορούσε σωσίβιο» πρόσθεσε. «Ναι, ήμασταν πολλά άτομα για ένα τέτοιο πλοίο, το πλοίο ήταν παλιό και σκουριασμένο. Χαλούσε συνέχεια η μηχανή. Γι’ αυτό και τελικά τούμπαρε και βυθίστηκε. Και χάθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι».

Άλλος μετανάστης αναφέρει ότι «υπήρχε ο καπετάνιος, το δεξί του χέρι, ο οποίος έπαιρνε το τιμόνι όταν αυτός ήθελε να ξεκουραστεί και στη συνέχεια υπήρχαν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ήταν δύο άτομα τα οποία έκαναν κουμάντο επάνω στο αλιευτικό και φρόντιζαν να είναι όλοι ήρεμοι οι μετανάστες, να μην διαμαρτύρονται. Ήταν αυτοί που χτυπούσαν και έβριζαν τους μετανάστες ακόμη και με αυτοσχέδια μαστίγια, ενώ άλλοι λειτουργούσαν υποστηρικτικά.

Οι συλληφθέντες

Καθώς ανάκριση συνεχίζεται, οι συλληφθέντες μεταφέρονται πίσω στην Καλαμάτα, για να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις. Σήμερα είχαν συνάντηση και με τους δικηγόρους που τους όρισε το κράτος αυτεπάγγελτα. Η συνάντηση έγινε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καλαμάτας, προκειμένου οι συνήγοροι να ενημερωθούν για την υπόθεση. Οι 8 από τους συλληφθέντες δηλώνουν αθώοι, πως δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο κύκλωμα. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι είναι μετανάστες που ήθελαν να πάνε στην Ιταλία. Ο ένατος φέρεται να έχει ομολογήσει ήδη τη δράση του, ωστόσο οι περισσότεροι διασωθέντες του ναυαγίου στην Πύλο έχουν δείξει τη δράση που είχαν και οι άλλοι στο πλοίο.

Καβάλα: Φωτιά σε χώρο στάθμευσης σκαφών στην Κεραμωτή

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χώρο φύλασξης σκαφών αναψυχής στην Κεραμωτή, στην περιοχή της Καβάλας.

Το πάρκινγκ σκαφών βρίσκεται στην είσοδο της Κεραμωτής. Οι φλόγες κατάπιαν τα κτίρια, αλλά οι υπεύθυνοι κατάφεραν να απομακρύνουν τα σκάφη που κινδυνεύσαν, σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν και δυνάμεις από την Καβάλα.





Κακοκαιρία: Πλημμύρισε η αυλή του Λαογραφικού Μουσείου στα Μουδανιά – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, καταστήματα και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Οι κάτοικοι και οι αγρότες μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι περιουσίες τους βυθίστησκαν στα νερά και τις λάσπες, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων και πλημμυρισμένους χώρους.

Προβλήματα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν και στα Μουδανιά, λόγω της ισχυρής καταιγίδας. Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, μεταξύ άλλων, πλημμύρισε και η αυλή του Λαογραφικού Μουσείου.

Δείτε το βίντεο: