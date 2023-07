Νέα Αγχίαλος: Χωρίς ενεργό μέτωπο ύστερα από μία εφιαλτική νύχτα – Τι ανακοίνωσε το ΓΕΑ

Σχετικά καλύτερη είναι η εικόνα που επικρατεί σήμερα το πρωί της Παρασκευής (28/07) στην Νέα Αγχίαλο, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα φωτιάς. Χθες οι κάτοικοι, έζησαν εφιαλτικές στιγμές όταν η πυρκαγιά έφτασε στην αποθήκη πυρομαχικών, όπου προκλήθηκαν ισχυρές εκρήξεις.

Οι Αρχές διέταξαν απαγόρευση κυκλοφορίας, σε ακτίνα τριών χιλιόμετρων από το σημείο της έκρηξης, ενώ περισσότερα από 1.000 άτομα υποδέχθηκε το Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου, που μετατράπηκε σε χώρο υποδοχής και φιλοξενίας των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απείλησε η πυρκαγιά.

Πολλοί κάτοικοι κλήθηκαν να μεταβούν στην παραλία ώστε να απομακρυνθούν με πλωτά μέσα. Δόθηκε εντολή να μετασταθμεύσουν έλαβαν τα F-16 από την 111 Πτέρυγα Μάχης.

The moment of explosions at a military base of Air Force in Volos city, #Greece

The base was full of ammunition and was triggered due to the wildfires, that are still out of control in the region. #βολος #Φωτιες #antireport pic.twitter.com/7vefMvSwlw

— Blondie (@Nimia82076477) July 27, 2023