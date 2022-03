Μελίνα Μερκούρη: Η ζωή μιας “Ελληνίδας θεάς” – Η υποκριτική, ο γάμος με τον Ζυλ Ντασέν και η μάχη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

1955 «Στέλλα»

1956 – Συνεργάζεται με το μεγάλο έρωτα της ζωής της τοv Ζυλ Ντασέν και γυρίζουν την ταινία «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» (Celui qui doit mourir) βασισμένη στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη

1957 Γίνεται μαυρομάλλα για το ρόλο της «Ο βαρώνος και η τσιγγάνα» (The Gypsy and the Gentleman)

1958 Συμμετέχει στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Ρότζερ Βάιλαντ, «Ο νόμος», που προβλήθηκε στην Ελλάδα με τίτλο «Θηλυκός δαίμων» (La legge).

1958-1960 Γυρίζει το «Ποτέ την Κυριακή» (Never On Sunday) που την κάνει διάσημη σε όλη την υφήλιο, ταινία η οποία βραβεύτηκε με Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού (ήταν υποψήφια για άλλα τέσσερα Όσκαρ). Η ταινία της χάρισε αρκετές σημαντικές διακρίσεις και παγκόσμια αναγνώριση, όπως το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στις Κάννες, η υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου κλπ.

1960 Το «Ζήτω ο έρωτας» (Vive Henri IV… vive l’amour!)

1961 «Η ώρα της μεγάλης κρίσεως» (Il giudizio universale)

1962 «Φαίδρα» (Phaedra) με τον Άντονι Πέρκινς και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη

1963 «Οι Νικητές» (The Victors)

1964 «Τοπ Καπί» (Topkapi) με τον Πίτερ Ουστίνοφ

1965 «Μηχανικά Πιάνα» (Los pianos mecánicos)

1966 «Ραντεβού στη Λισσαβόνα» (A Man Could Get Killed),

«10:30 Ένα Καλοκαιρινό Βράδυ» (10:30 P.M. Summer) με τη Ρόμι Σνάιντερ

1969 «Η βασίλισσα του Σικάγο» (Gaily, Gaily)

1970 «Υπόσχεση την Αυγή» (Promise at Dawn),

1973 «Η Δοκιμή» (The Rehearsal) ντοκιμαντέρ για το Πολυτεχνείο και τα βασανιστήρια της Χούντας με Σερ Λόρενς Ολίβιε, Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννη Μαρκόπουλο κ.ά.

1974 «Μία φορά δε φτάνει» (Once Is Not Enough)

1976 «Πονηρές κομπίνες» (Nasty Habits)

και 1978 «Κραυγή Γυναικών», με την Έλεν Μπέρστιν.