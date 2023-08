Λέρος: Ατύχημα με ταχύπλοο για τον Τούρκο επιχειρηματία Αλί Σαμπανσί – Τραυματίστηκε και η σύζυγός του

Σοβαρά τραυματίστηκαν ο Τούρκος επιχειρηματίας, Αλί Σαμπανσί, και η σύζυγός του, Βουσλάτ Ντογάν Σαμπανσί, σε ατύχημα με ταχύπλοο σκάφος, το οποίο έπεσε σε βράχια μεταξύ Λειψών και Λέρου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, o ιδιοκτήτης της αεροπορικής εταιρείας Pegasus Airlines και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Esas Holding και η σύζυγός του ταξίδευαν μαζί με τα παιδιά του από τους Λειψούς σε εστιατόριο στη Λέρο όταν έγινε το ατύχημα. Όπως μετέδωσε η τουρκική ιστοσελίδα sozcu, τα δύο παιδιά τους, Σεβκέτ Εμρεκάν και Καάν Αλί, πήδηξαν στη θάλασσα λίγο πριν από το ατύχημα και σώθηκαν.

Prominent Turkish businessman Ali Sabanci and his wife Vuslat Dogan Sabanci are injured in a sea accident off the coast of Greece on vacation https://t.co/wXGQZoMsL0

