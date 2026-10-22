Κολωνός: Επιδιορθώθηκε η βλάβη σε αγωγό φυσικού αερίου που οδήγησε στην εκκένωση 4 σχολείων – Η ανακοίνωση της Enaon EDA

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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την επιδιόρθωση της βλάβης σε αγωγό φυσικού αερίου στην οδό Τριπόλεως, στον Κολωνό, η οποία προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) κατά τη διάρκεια εργασιών τρίτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Enaon EDA.

Αναλυτικά η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2026, προκλήθηκε βλάβη σε αγωγό φυσικού αερίου στην οδό Τριπόλεως στον Κολωνό, κατά τη διάρκεια εργασιών τρίτων.

Το προσωπικό Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA μετέβη άμεσα στο σημείο και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την αποκατάσταση της βλάβης. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν περί τις 14:00.

Η Enaon EDA λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, των εργαζομένων και του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας εκσκαφής, είναι απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία με την Enaon EDA για τη λήψη χαρτογραφικών στοιχείων του δικτύου και των σχετικών οδηγιών για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

Για αναφορές οσμής ή άλλα θέματα ασφάλειας που αφορούν το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο ‘Αμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στο 800 1187 878, σε 24ωρη βάση».