Η UpcoMinds γιόρτασε τα 25 χρόνια από την ίδρυσή της!

Η UpcoMinds γιόρτασε τα 25 χρόνια λειτουργίας της, με μια υπέροχη βραδιά όπου τίμησε τους ανθρώπους της: το προσωπικό, τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Ήταν όλοι εκεί, παλιοί και νεότεροι συνοδοιπόροι, για να γιορτάσουν και να μοιραστούν την εμπειρία στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες. Εμπειρία ενός τετάρτου του αιώνα, γεμάτη χαρές, ιδέες, επιτυχία, απογοήτευση, αμφιταλάντευση, καινοτομία, σκληρή δουλειά. Μια εμπειρία γεμάτη προκλήσεις και ευκαιρίες, που αυτός ο συνεχώς μεταβαλλόμενος και ανερχόμενος κλάδος, απλόχερα χαρίζει.

Ο CEO της UpcoMinds, Κώστας Φλώκος, δήλωσε σχετικά με το -τελικά όχι και τόσο καλά κρυμμένο- μυστικό της επιτυχίας της εταιρείας : «Η επιτυχία μας όλα αυτά τα χρόνια, στηρίζεται στη μεγάλη σημασία που δίνουμε στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο που μπορεί να είναι ο συνεργάτης μας, ο πελάτης μας, κάποιος τρίτος που εμπλέκεται στην όλη διαδικασία. Και για μένα προσωπικά -και πιστεύω για τους περισσότερους συνεργάτες μου- αυτό είναι το νούμερο ένα, όταν καλούμαστε να κάνουμε μια επιλογή, ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές επιλογές».

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν περισσότερα από 300 άτομα, προγραμματιστές, στελέχη του κλάδου, συνεργάτες και πελάτες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η βραδιά πλαισιώθηκε από τις μασκότ της UpcoMinds που έκλεψαν -φυσικά- την παράσταση, καθώς και από την ομάδα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του ΕΚΠΑ, με επικεφαλής τον Καθηγητή Μανώλη Σκορδίλη, που εφάρμοσε προσαρμοσμένη κινητική αγωγή, μέσω διαδραστικών παιχνιδιών.

Η UpcoMinds ως πρωτοπόρος Boutique IT Consulting firm, δρα πάντα με γνώμονα τον άνθρωπο, στοχεύοντας στη διαφάνεια, στη συνεργατικότητα, στην εξατομίκευση και στην δημοκρατικότητα. Αξίες που είναι σήμερα πιο επίκαιρες από ποτέ και που αναγνωρίζονται από τους πελάτες, οι οποίοι τιμούν την εταιρεία με την εμπιστοσύνη τους. Εμπιστοσύνη που αποτυπώνεται στο διπλασιασμό του κύκλου εργασιών της εταιρείας, τα τελευταία δύο χρόνια.

Λίγα λόγια για την εταιρεία

Η UpcoMinds είναι ένα Boutique IT Consulting firm που ιδρύθηκε το 1997 στις Βρυξέλλες. Σήμερα, διατηρεί γραφεία και σε Ελλάδα και Κύπρο, απασχολεί περισσότερα από 200 άτομα και έχει πελάτες σε 10 χώρες. Η εταιρεία προσφέρει μεταξύ άλλων IT Consulting, IT Recruiting, IoT, AR Application Development, Identity Management & KYC Solutions και Managed IT Services, ενώ διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλους πελάτες (IBM, Kyndryl, Starbucks, ACS, NN, DEI κα). Η UpcoMinds σημειώνει μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών της, με αποκορύφωμα τα δύο τελευταία χρόνια, όπου διπλασίασε τον τζίρο της.