Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν στο Digital Marketing το 2022; Οδηγός για μια επιτυχημένη digital χρονιά

Η πανδημία που βιώνουμε και το lock down που την συνόδευσε και που ελπίζουμε να είναι παρελθόν οδήγησε σε μία μεγάλη ανάπτυξη την on line επικοινωνία. Ο τρόπος που οι καταναλωτές αναζητούν, συγκρίνουν και ψωνίζουν προϊόντα αλλά και υπηρεσίες έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί και πλέον τα brands πρέπει να εστιάσουν στην on line παρουσία τους για να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικά.

Ρωτήσαμε την κα Βίκυ Πέππα, Γενική Διευθύντρια του Digital Agency: A bit Of Greece να μας πει τί πρέπει να κάνει μια επιχείρηση την καινούρια χρονιά για να βελτιώσει την digital παρουσία της και κατ’ επέκταση να αναπτύξει το πελατολόγιό της.

Τί είναι το Digital Marketing για το οποίο μιλάν όλο και περισσότεροι;

Το Μarketing αφορούσε πάντα την επικοινωνία μιας επιχείρησης με τους πελάτες της, την κατάλληλη στιγμή και στο σωστό μέρος.

Σήμερα αυτό σημαίνει ότι πρέπει η επικοινωνία να γίνει στο μέρος όπου οι καταναλωτές περνούν τον περισσότερο χρόνο: στο διαδίκτυο! Έτσι το digital marketing περιλαμβάνει κάθε μορφή επικοινωνίας που γίνεται on line.

Γιατί μία επιχείρηση , χρειάζεται το digital marketing;

Με το digital marketing μπορείς να προσεγγίσεις ένα πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο στοχευμένο κοινό. Δείχνεις δηλαδή το προϊόν ή την υπηρεσία σου σε αυτούς που έχουν αποδείξει ότι ενδιαφέρονται . Ξέρουμε για παράδειγμα, στα social media τί άρθρα διαβάζουν οι χρήστες, τί σελίδες ακολουθούν, τί ενδιαφέροντα έχουν. Ξέρουμε επίσης τί αναζητήσεις κάνουν με τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούν. Έτσι εμφανίζουμε τις διαφημίσεις μας (πχ στα social media ή στα google adwords) σε συγκεκριμένους χρήστες και εν δυνάμει πελάτες βάση των δικών τους επιλογών. Επιπλέον οι on line ενέργειες προώθησης είναι πολύ πιο οικονομικές από την παραδοσιακή διαφήμιση και είναι και απόλυτα μετρήσιμες. Ξέρεις δηλαδή σε πραγματικό χρόνο τί δουλεύει περισσότερο και ποιο είναι το κόστος ανά αποτέλεσμα.

Για μια επιτυχημένη On line παρουσία , ποιο είναι το πιο βασικό βήμα που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση;

Για αρχή , χρειάζεται ένα site ή eshop το οποίο πέρα από τεχνικά άρτιο, να είναι user friendly, εύκολο δηλαδή στην χρήση. Είναι απαραίτητο το site να έχει ενδιαφέροντα εικαστικά (εικόνες ή βίντεο ή effects) για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του χρήστη αλλά και για να περάσουμε καλύτερα το μήνυμά μας. Πέρα από αυτά μπορούμε να προσθέσουμε στα sites αρκετά εργαλεία, τα οποία κεντρίζουν ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του επισκέπτη και έχουν σαν στόχο να αυξήσουν το καλάθι του, να ξαναέρθει για επόμενη αγορά σύντομα ή να μας δώσει το email του για να του αποστείλουμε προσωποποιημένο newsletter με προσφορές.

Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες είναι ότι τα eshop & τα sites είναι πολύ δυναμικά και χρειάζονται διαρκώς ανανέωση τόσο από άποψη εικαστικών, κειμένων και άρθρων όσο και από άποψη ασφάλειας και τεχνικής αναβάθμισης.

Τα Social Media είναι ένα κανάλι επικοινωνίας στο οποίο όλα τα brands πλέον έχουν παρουσία. Τί θεωρούμε όμως επιτυχημένη παρουσία στα social media;

Επιτυχημένη παρουσία, σε οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας, είναι αυτή που εν τέλει μας φέρνει πελάτες. Στα social media έχουμε την δυνατότητα μέσα από το ενδιαφέρον περιεχόμενο της σελίδας μας, μέσα από τις στοχευμένες διαφημίσεις (οι πιο στοχευμένες και οι πιο φθηνές στο διαδίκτυο ) να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα του brand, να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στο site μας , να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και αυξήσουμε τις πωλήσεις σας.

Τι περιλαμβάνει μια Social Media Στρατηγική για να είναι επιτυχημένη;

Περιλαμβάνει δύο πράγματα εξίσου σημαντικά. Το κατάλληλο περιεχόμενο και την στοχευμένη διαφήμιση:

Το περιεχόμενο που δημιουργεί μια εταιρεία για τα social media πρέπει να συμβαδίζει με τη στρατηγική σε όλη την online επικοινωνία της.

Δημιουργούμε εικόνες, βίντεο και συντάσσουμε κείμενα ανάλογα με την ταυτότητα της εταιρεία και βάσει των προδιαγραφών του εκάστοτε Social Media (Facebook, Instagram, Twitter κ.α.). Στόχος είναι να μετατρέψουμε τους ακολούθους σε πελάτες και τους πελάτες σε πιστούς πελάτες, ενεργοποιώντας τη διάδραση μαζί τους.

Η διαφήμιση στα social media είναι, κατά την γνώμη μου, η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση και αυτό για τους παρακάτω λόγους:

Είναι στοχευμένη. Διαφημίζεις δηλαδή το προϊόν ή τις υπηρεσίες σου στο σωστό κοινό. Οι χρήστες δηλώνουν από μόνοι τους τα δημογραφικά τους στοιχεία (Ο ίδιος ο Zuckerberg είχε πει ότι δεν περίμενε οι χρήστες να είναι τόσο πρόθυμοι να μοιραστούν τόσα πολλά από τα προσωπικά τους δεδομένα. Είναι όμως πολύ πρόθυμοι όπως φαίνεται και έτσι δηλώνουν ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, τόπο κατοικίας κτλ.)

Επίσης καταγράφεται από τον αλγόριθμο κάθε κίνηση των χρηστών και έτσι ξέρουμε τί τους αρέσει να διαβάζουν, σε ποιες σελίδες έχουν κάνει Like, τί περιεχόμενο μοιράζονται . Όταν λοιπόν φτιάχνουμε μία διαφήμιση όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας και δείχνουμε το προϊόν μας ή την υπηρεσία μας σε αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται.

Χτίζεις brand awareness. Μπορείς με σχετικά μικρά budget να δείξεις το brand σου σε μεγάλο κοινό. Απαραίτητο για να έχει επιτυχία η διαφήμιση είναι να έχει ενδιαφέρον εικαστικό (εικόνα ή βίντεο) και ένα έξυπνο κείμενο που θα την συνοδεύει. Τέλος στα Social Media ισχύει ότι αν δεν διαφημίσεις εσύ, τότε οι καταναλωτές σου θα πάνε στον ανταγωνιστή σου που διαφημίζει. Το fb έχει αλγόριθμο που «κατασκοπεύει» τους χρήστες και ξέρει τί τους αρέσει και σε ποιες σελίδες έχουν κάνει like. Αυτοί λοιπόν που έχουν κάνει Like στην δική σου επαγγελματική σελίδα θα είναι πρώτοι που θα δουν την διαφήμιση του ανταγωνιστή σου.

Ποιες οι τάσεις στα Social Media για το 2022; Τί θα πρέπει να κάνουν τα brands για να ξεχωρίσουν;

Πιστεύω ότι θα αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο και στη χώρα μας τα ανερχόμενα social media Pinterest και Tik Tok.

Όσον αφορά στα ήδη δημοφιλή social media, δυναμικά θα συνεχίσει να κινείται το Instagram, όπου τα brands θα πρέπει να συνδέονται με τους followers τους και μέσω νέας μορφής περιεχομένου όπως τα ερωτηματολόγια, τα polls, τα quiz και φυσικά μέσω βίντεο.

Τί είναι το influencer marketing και γιατί χρησιμοποιείτε στην digital διαφήμιση Influencers για προώθηση των brands?

Στο Influencer marketing αξιοποιούμε ένα ήδη εδραιωμένο αγοραστικό κοινό: αυτό που έχει χτίσει ένας influencer. Το αποτέλεσμα είναι η τελική καμπάνια να έχει καλύτερη απόδοση σε σημαντικά λιγότερο χρόνο.

Οι influencers μέσω των συχνών αναρτήσεων που κάνουν και κυρίως μέσω της έκθεσης της προσωπικής τους ζωής έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν με τους ακολούθους τους μια σχέση εμπιστοσύνης. Έτσι μπορούν να προωθούν εύκολα προϊόντα ή υπηρεσίες προβάλλοντάς τα ως μέρος της δικής τους καθημερινότητας.

Το influencer marketing απαιτεί μια μελετημένη στρατηγική έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι (έχει γίνει αρκετός ντόρος τώρα τελευταία με Influencers και κάποιες αμφιλεγόμενες προσωπικές τους απόψεις) και να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν brands, κυρίως από τον χώρο της ομορφιάς και της μόδας που έχουν πολλαπλασιάσει τις πωλήσεις τους με την υποστήριξη των influencers.

Το digital agency A bit Of Greece, του οποίου έχετε την Γενική Διεύθυνση με τί ακριβώς ασχολείται;

Στην A bit Of Greece ειδικευόμαστε σε όλες τις μορφές On line επικοινωνίας καθώς και στο Graphic Design:

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας είναι:

Digital Improvement Consulting

Κατασκευή Web-Site/Eshop

Social Media Advertising

Graphic Design

Web Design

Branding

Influencer Marketing

Σύντομο Βιογραφικό Βίκυς Πέππα

Η Βίκυ Πέππα έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας A bit Of Greece, είναι Διεθνής Σύμβουλος Μάρκετινγκ ,αρθρογράφος, ομιλήτρια σε συνέδρια Μάρκετινγκ, εισηγήτρια εκπαιδευτικών σεμιναρίων Digital Μάρκετινγκ ενώ συνεργάζεται και ως σύμβουλος Μάρκετινγκ με την ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ .

Η Βίκυ ειδικεύεται στην Στρατηγική επικοινωνίας και στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδας με την χρήση του On line αλλά και του Off line Μάρκετινγκ.

Εργάστηκε αρκετά χρόνια σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε διευθυντικές θέσεις Marketing και έχει εμπειρία από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους.

Στον κλάδο του Λιανεμπορίου ως Διευθύντρια Marketing και Δημοσίων Σχέσεων για Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο για την εταιρία ρούχων Gap του Ομίλου Μαρινόπουλου.

Στον κλάδο των Καλλυντικών ως Υπεύθυνη Marketing στην L’Oréal Hellas έχοντας την ευθύνη των μαρκών Lancôme και Kiehl’s.

Στον κλάδο των Εξαγωγών ως Διευθύντρια Εξαγωγών στην εταιρία Κορρές Φυσικά Προϊόντα υπεύθυνη για την ανάπτυξη της μάρκας σε Αμερική, Αγγλία, Ρωσία, Ν.Αφρική, Η.Εμιράτα και χώρες Βαλτικής.

Στον κλάδο των Τροφίμων στην εταιρία Tasty Foods στο τμήμα Marketing.

Είναι απόφοιτη του τμήματος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και έχει MBA (Master στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ) από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.