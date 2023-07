Φωτιές σε Λουτράκι, Δερβενοχώρια και Σαρωνίδα από το… διάστημα: Timelapse βίντεο με την εξέλιξή τους

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιοποίηση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT) παρακολουθεί και τις πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη, και δίνει εντυπωσιακές, δορυφορικές εικόνες με το time-lapse των πυρκαγιών σε Μάνδρα και Λουτράκι, ενώ φαίνεται και μια φωτιά στην Τουρκία.

Σε ένα tweet που ανέβασε ο οργανισμός , παρουσιάζει το timelapse βίντεο των πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Ελλάδα και στην Τουρκία σε διάστημα 24 ωρών από τις 9:10 στις 17 Ιουλίου – 09:00 UTC στις 18 Ιουλίου. Εκ παραδρομής στην ανάρτηση αναγράφεται 17-18 Ιουνίου.

Όπως μπορεί να δει κανείς όμως στο βίντεο, αρχικά διακρίνεται ο καπνός από τη φωτιά στη Σαρωνίδα, ο οποίος έφτασε μέχρι τα Κύθηρα, και στη συνέχεια, τις δύο πυρκαγιές σε Λουτράκι και Δερβενοχώρια.

Καθώς πέφτει η νύχτα, εξακολουθεί να διακρίνεται η φωτιά στα Δερβενοχώρια, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας είναι ξανά ορατός και ο καπνός που φτάνει μέχρι την Κρήτη.

Extreme temperatures are being felt around the world right now 🌡️ and the risk of wildfires increases in such dry conditions.

We can monitor #wildfire activity from space, as #MTGI1 captured over #Greece and #Türkiye over 24 hours (09:10 on 17 June – 09:00 UTC on 18 June) 🛰️🔥 pic.twitter.com/VK4hYiY1JQ

— EUMETSAT (@eumetsat) July 19, 2023