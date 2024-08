Φωτιά στην Αττική: Το 60% των εκτάσεων είχε καεί ξανά το 2009 – Ο χάρτης που αποτυπώνει την καταστροφή

Η πρόσφατη φωτιά που έπληξε τη βορειοανατολική Αττική έχει προκαλέσει σημαντική καταστροφή, με σχεδόν 100.000 στρέμματα μικτής δασικής και περιαστικής έκτασης να έχουν καεί, σύμφωνα με αναφορά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πρόκειται για τη δεύτερη σοβαρότερη πυρκαγιά σε καμένη έκταση στην περιοχή, μετά την καταστροφή που σημειώθηκε το 2009.

Ο χάρτης του Beyond EO Centre NOA, που δημοσιεύεται από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, αποτυπώνει την έκταση της καταστροφής και αποκαλύπτει ότι το 60% των περιοχών που κάηκαν στην πρόσφατη πυρκαγιά είχαν καεί και το 2009.

Αυτή η επαναλαμβανόμενη καταστροφή ενισχύει τις ανησυχίες για την επιβάρυνση του οικοσυστήματος στην περιοχή και δημιουργεί δυσοίωνες προβλέψεις για τη «φυσική αναγέννηση του τοπίου τα επόμενα χρόνια».

«Η λεπτομερής αποτίμηση των καμένων εκτάσεων της πυρκαγιάς στη βορειανατολική Αττική 11-12 Αυγούστου 2024 έδειξε ότι κάηκαν συνολικά 9.948 εκτάρια γης,(99.480 στρέμματα μικτής δασικής και περιαστικής δασικής έκτασης) από τα οποία σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Copernicus CLMS Corine Land Cover το 39% της επιφάνειας είναι μεταβατικές δασώδεις και θαµνώδεις εκτάσεις, το 26% σκληρόφυλλη βλάστηση, το 19.5% εκτάσεις µε αραιή βλάστηση με διάσπαρτη δόμηση, 12% γεωργικές εκτάσεις, και το 3,5% ασυνεχής αστική δόμηση. Η πυρκαγιά αυτή είναι η 2η δυσμενέστερη περίπτωση πυρκαγιάς σε καμένη έκταση που έχει εκδηλωθεί στον νομό Αττικής μετά την πυρκαγιά στην ίδια περιοχή που συνέβη το 2009.

Μάλιστα ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την εν λόγω καταγραφή είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην πρόσφατη πυρκαγιά με την αντίστοιχη του 2009. Όπως φαίνεται από τη χαρτογράφηση, η πυρκαγιά του 2009 αναπτύχθηκε με πολύ παρόμοιο τρόπο και έκαψε έκταση ίση με 13054 εκτάρια δασικής και περιαστικής έκτασης με τις δύο καμένες εκτάσεις να παρουσιάζουν αλληλοεπικάλυψη κατά ποσοστό 60%, γεγονός που κάνει έκδηλη την επιβάρυνση του οικοσυστήματος στην περιοχή με δυσοίωνες προβλέψεις αναφορικά με την φυσική αναγέννηση του τοπίου τα επόμενα χρόνια.»

Το Copernicus EMS δημοσίευσε καινούργιο χάρτη καταγράφοντας με νέα δεδομένα τις εκτάσεις που κάηκαν από τη φωτιά στην Αττική. Σύμφωνα με αυτά, τα καμένα στρέμματα υπολογίζονται στις 105 χιλιάδες.

As of 13 August, 09:33 UTC, the following was detected:

➡️ A total burnt area of 10,409 ha (+1,815 ha in 24 hrs)

