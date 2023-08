Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Εικόνες από δορυφόρο αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής

Ανεξέλεγκτη καίει για πέμπτη ημέρα η μεγάλη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, με τους άνδρες της Πυροσβεστικής να δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες.

Φωτογραφίες από τον δορυφόρο του Ινστιτούτου Maxar των ΗΠΑ αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου γενικότερα.

Στις φωτογραφίες φαίνεται η τεράστια καμένη έκταση που έχει αφήσει πίσω της η φωτιά καθώς το πελώριο σύννεφο καπνού που κάλυψε την περιοχή.

Δείτε τις φωτογραφίες:

New satellite imagery of a large #wildfire burning near #Alexandroupolis, #Greece. Imagery from August 21, 2023, shows the extent of the fires that continue to threaten residents. Firefighting aircraft can be seen operating in the area attempting to control the blaze. pic.twitter.com/OgNuXSgTUt

— Maxar Technologies (@Maxar) August 22, 2023