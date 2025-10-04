Χανιά: Έφτιαξαν κηδειόχαρτο με… αναγγελία γάμου – Δείτε φωτογραφία

Είναι μεγάλο προνόμιο να διαθέτει κανείς χιούμορ, ειδικά όταν η δουλειά του δεν είναι καθόλου εύθυμη. Έχοντας αποδείξει εδώ και καιρό ότι διαθέτει αυτή την αίσθηση του χιούμορ, με τους περιβόητους αναπτήρες που έγραφαν «το κάπνισμα μας φέρνει πιο κοντά», ένα γραφείο τελετών στα Χανιά ξαναχτύπησε, αυτή τη φορά βγάζοντας… αγγελτήριο γάμου σε κηδειόχαρτο!

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα kriti360.gr, φυσικά δεν το έκανε για κάποιον πελάτη, καθώς γαμπρός είναι ο γιος του ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών, Γιάννη Σφακιανάκη, Μανώλης, ο οποίος παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του, Άννα.

Ως κερασάκι στην τούρτα, μετά το μυστήριο, η ανακοίνωση προαναγγέλλει συνέχεια της… παραφροσύνης στο κέντρο “‘Εσπερος”.

